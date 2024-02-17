捏造拜登兒子收賄 FBI前線人起訴

提供情報指稱美國總統拜登次子杭特收賄的一名聯邦調查局前線人，已遭特別檢察官以捏造扯謊的罪名起訴。圖為杭特去年底在華府國會山莊前受訪。（美聯社檔案照）

2024/02/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國加州一個聯邦法庭的大陪審團的起訴書十四日指出，調查拜登總統次子杭特．拜登利用父親權勢收賄的特別檢察官，以做出不實陳述及捏造紀錄的罪名起訴一名提供前述相關收賄情報的聯邦調查局（FBI）前線民史米爾諾夫（Alexander Smirnov）。

曾任FBI秘密線民至少十年的史米爾諾夫，十四日從海外返美時於拉斯維加斯國際機場被捕；他被控在FBI的調查上做不實陳述，以及製造虛假與捏造紀錄；若遭定罪，最重恐被處廿五年有期徒刑。

請繼續往下閱讀...

重挫共和黨人彈劾拜登企圖

在前總統川普的推波助瀾下，共和黨人向來緊咬杭特靠爸營私，此一發展重挫了共和黨人欲藉此給拜登家族扣上貪腐帽子、進而彈劾拜登以及影響拜登連任選情的企圖。

根據起訴書，四十三歲、有美國永久居民身分的史米爾諾夫，在二○二○年六月首次告訴FBI，指稱烏克蘭天然氣公司布里斯瑪（Burisma）高層在二○一五或一六年，分別付給杭特及其父拜登各五百萬美元；該公司高層還說，邀請杭特擔任董事意在找門神，即透過杭特之父讓布里斯瑪避災解厄，以避免該公司遭烏克蘭檢察總長刑事調查。

然此情報是史米爾諾夫「捏造」。根據起訴書，史米爾諾夫在表達對拜登本人及其候選人身分的偏見後，於二○一七年將他與布里斯瑪的例行普通業務聯繫，轉為針對拜登父子的賄賂指控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法