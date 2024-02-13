以轟南加薩奪67命 救出2人質

以軍出動特種部隊救出60歲的馬曼（右一）和70歲的哈爾（左二）。（法新社）

2024/02/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美國一再警告，以色列十二日清晨仍對加薩走廊南部城市拉法（Rafah）發動空襲，並出動特種部隊救出兩名以色列人質。巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」管理的加薩衛生部表示，猛烈空襲造成包括婦孺在內約六十七名巴勒斯坦人喪生。

拉法避難人口逾140萬 戰火延燒 再現人道危機

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以色列軍方表示，國防軍、國家安全局和拉法特警隊展開聯合行動，救出六十歲的馬曼和七十歲的哈爾，他們自去年十月七日被哈瑪斯武裝分子擄走後，一直被關押至今。相較於仍遭哈瑪斯拘禁的一百多名人質，這次救出兩人雖然不多，但具有重大象徵意義。

以軍發言人哈加里表示，兩名人質被關在一棟建築物的二樓，以軍發動突襲時引爆炸藥，與哈瑪斯武裝分子在數棟建物內激烈交火。與此同時，以國空軍發動空襲，為特種部隊營救人質提供掩護。以軍另一名發言人赫克特表示，「這是一次非常複雜的行動，我們進行長時間的準備，一直在等待適當時機。」

哈瑪斯：以發動種族滅絕戰爭

拉法是加薩走廊最後一個主要人口中心，在哈瑪斯去年十月的跨境攻擊引發戰爭以來，以軍部隊尚未進入拉法。由於空襲是在黎明前夕展開，拉法大部分居民仍在睡夢中，爆炸聲迅速在當地引發恐慌。加薩衛生部指稱，以軍行動造成約六十七人喪生、不明人數受傷，另有兩座清真寺、多間房屋被炸毀。

哈瑪斯指控，對拉法的攻擊是以色列對巴勒斯坦人民發動的「種族滅絕戰爭」，以及強迫巴人移居他鄉企圖的延續。哈瑪斯聲稱，以軍對加薩走廊的空襲及地面攻勢，至今已造成逾兩萬八千名巴人喪生，多半都是婦孺。目前加薩二三○萬人口中，已有近八成流離失所，約一四○萬平民在拉法避難，許多人只能住在帳棚裡，陷入糧食和藥物短缺的嚴重人道危機。

以色列：已剿滅逾1.2萬恐怖分子

面對外界質疑，以色列表示，目前仍有至少一百名人質被拘禁在加薩地區，以方有充分理由持續在當地進行軍事行動。以國政府發言人李威十二日表示，以軍已剿滅逾一萬兩千名恐怖分子，哈瑪斯在加薩的戰鬥力量已經折損四分之三。

另一方面，荷蘭海牙上訴法院十二日採納人權組織的主張裁定，荷蘭必須停止交付F-35戰機零件供以色列戰機對付加薩，以免違反國際人道法。這些屬於美國的F-35戰機零件，是先存放於荷蘭的倉庫，然後透過現有出口協議運往包括以色列在內的多個盟國。

以色列十二日清晨對加薩走廊南部城市拉法發動空襲。（法新社）

哈瑪斯指控以軍行動造成約六十七人喪生，大批建物被毀。（美聯社）

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