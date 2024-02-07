登基18個月 75歲英王罹癌

英國全國性報紙6日均以頭版篇幅報導英國國王查爾斯三世罹癌消息。（法新社）

2024/02/07 05:30

暫停公務接受治療

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國白金漢宮五日宣布，登基不到十八個月的國王查爾斯三世罹患癌症，即日起暫停公共事務接受定期治療，但會照常處理國家事務和官方文書。白金漢宮並未說明英王罹患的癌症種類及期別，但英國首相蘇納克透露是「早期發現」，各國領袖紛紛表達關切。

英相：慶幸發現早 「十分樂觀」完全康復

白金漢宮表示，七十五歲的查爾斯三世最近在醫院接受良性攝護腺增生的矯正手術時，發現另一個令人擔憂的狀況，隨後證實罹癌，但並非攝護腺癌。查爾斯三世對醫療團隊迅速診治表示感謝，將開始定期治療，且「十分樂觀」，期待儘快全面恢復公務。在此期間，查爾斯三世仍將定期與首相蘇納克會面，王后卡蜜拉也將繼續其活動。

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蘇納克對國王罹癌表示震驚和悲傷，但值得慶幸的是「（罹癌）發現得早」，「我毫不懷疑他很快就會完全康復」。

王儲威廉協助暫代部分職責

查爾斯三世已親口告知家人罹癌消息，包括兩名兒子威廉王儲和哈利王子，以及三名弟妹安妮公主、安德魯王子和愛德華王子。與王室關係疏遠的哈利目前和妻子梅根定居美國加州，將在數日內返英探望父親；威廉則預計協助承擔父親的部分職責。

哈利王子將返英探望父親

白金漢宮表示，查爾斯三世選擇公布罹癌消息，是為防止外界揣測，也希望有助於公眾理解所有癌症患者。查爾斯三世於二○二二年九月八日母親伊莉莎白二世去世後成為君主，是英國歷史上在位時間最長的王儲，去年五月六日加冕。相較於伊莉莎白二世刻意經營的神秘及距離感，查爾斯三世展現出更平易近人的一面。民調顯示，儘管查爾斯三世不像母親那麼受歡迎，但對他持正面看法者仍多於持負面看法者。

候位最久王儲

各國元首政要也紛紛致意祝福。法國總統馬克宏祝福英王早日康復，「我們的心與英國人民同在」。美國總統拜登表示，他為英王「感到擔憂」。加拿大總理杜魯道則表示，他和整個國家會在國王陛下接受癌症治療時惦記著他。美國前總統川普也說，英王是「一個了不起的人」，「我們都祈禱他能快速、全面康復！」

英國王室已因查爾斯三世此前接受攝護腺手術，以及威爾斯王妃凱薩琳（凱特頭銜）接受腹部手術，而面臨「前線」成員短缺問題，如今國王暫停公務，而凱薩琳預計三月底才能重執公務，七十六歲的王后卡蜜拉將成為王室中最引人注目的角色。英國「君王」雜誌（Majesty Magazine）王室專家李特（Joe Little）表示，卡蜜拉將是夫婿的「有力支援」。

英國全國性報紙6日均以頭版篇幅報導英國國王查爾斯三世罹癌消息，查爾斯即日起暫停公共事務，接受定期治療。（美聯社）

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