美國安顧問賀賴蕭勝選 蘇利文嗆中國 若續挑釁將反擊

美國國家安全顧問蘇利文一月卅日在智庫「外交關係協會」表示，美中關係中的最大風險就是台海爆發危機，警告中國若持續挑釁，美國將與盟友、夥伴密切合作，予以反擊。（法新社檔案照）

2024/02/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文一月卅日在智庫「外交關係協會」上，談美中關係與台灣大選，祝賀台灣進行了一場有效的民主選舉，也祝賀勝選者。他說，美中關係中的最大風險就是台海爆發危機，警告中國若持續挑釁，美國將與盟友、夥伴密切合作，予以反擊。

北京提高台海周邊軍事活動 美須努力加強外交和嚇阻

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蘇利文說，「就在幾週前，台灣舉行了一場歷史性的選舉，而未發生任何重大的兩岸事件」，一部分原因在於華府、北京和台北都努力降低誤解、誤判各自意圖，「這或許是在二○二二年八月很少人預見的結果」，意指當年中國針對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，在台海大舉軍演，加劇兩岸緊張，蘇利文說，「當時大多數人預期兩岸情勢會更加緊張，而非降溫」。

他指出，美方清楚表明希望看到政權平穩過度，對美國而言，台灣展現充滿活力的民主特質，是一件正面的事。他重申，不論是台灣大選前或選後，美國對台灣政策維持不變，但美國也對台海周遭挑釁的軍事活動加劇感到擔憂，這無助於和平穩定，美國與世界各國一樣，希望見到、並且「盡一切可能」支持台海和平穩定。

蘇利文指美中關係中的最重大風險是台海爆發危機，特別是北京提高在台海周邊的軍事活動，因此必須努力加強外交和嚇阻；他警告，如果中國持續在南海、東海和台海挑釁，美國將與盟友、夥伴密切合作，予以反擊。

他也說，拜登政府近一年的努力穩定了美中關係，並促使中國參與解決對美國利益至關重要的問題。不過，蘇利文承認，美中在烏俄戰爭、紅海與朝鮮半島議題上都未取得進展，雙方同意儘快安排領導人通電。

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