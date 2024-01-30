日媒：台灣周邊海域 4共艦常態部署

中國於2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，在台灣周邊海域4個端點常態部署4艘巡防艦，包括日本最西端的沖繩縣與那國島周邊。（路透檔案照）

2024/01/30 05:30

阻美軍進入第一島鏈內側

〔駐日特派員林翠儀、編譯林家宇／綜合報導〕日本讀賣新聞廿九日以頭版頭條報導，中國在二○二二年八月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，在台灣周邊海域四個端點常態部署四艘巡防艦。

四端點部署 對台軍事施壓

報導指出，中國解放軍試圖透過這類部署，在平時對台灣施加軍事壓力，一旦「台灣有事」之際，將與共軍常態部署於包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域的軍艦連動，以阻止美軍等接近。

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讀賣記者去年底在釣魚台列嶼海域周邊的東海上空，拍攝到中國海軍兩艘「江凱—Π級」飛彈護衛艦，該處為中國擅自劃設東海防空識別區（ADIZ）邊界線內側約廿公里附近海域。

中國在二○一三年十一月擅自劃設東海防空識別區，納入尖閣諸島海域，與日本防空識別區部分重疊。二○二○年前後，中國軍艦開始常態部署於ADIZ邊界線附近，數量至少有三艘。

釣魚台周邊 遭三方包圍

中國軍艦除以三方包圍的態勢部署於尖閣諸島周邊海域外，讀賣新聞引述多名政府相關人士報導，二○二二年八月後，共軍軍艦也開始常態部署於台灣周邊海域四個端點。

據報導，中國部署的軍艦以巡防艦（中國稱護衛艦）為主，四艘軍艦的位置包括日本最西端的沖繩縣與那國島周邊，一艘在與那國島和菲律賓之間，而台灣的西南方與北方海域則各有一艘。有人認為，中國主張尖閣諸島為台灣的一部分，因此當中國對台動武時，尖閣也會發生緊急事態。

中國很可能對釣魚台出手

報導也指出，中國正在強化「反介入／區域拒止」（A2AD）戰略，以阻止美軍進入連結日本西南群島與菲律賓的「第一島鏈」內側，共艦常態部署東海防空識別區邊界海域和台灣東側外海，與前述策略高度相關。

日本前自衛艦隊司令官香田洋二強調，一旦日本出現防禦漏洞，中國就很可能對尖閣諸島出手，因此日本有必要做好萬全準備。

美日澳 關島聯合空中演習

另一方面，由美國空軍主導，偕同日本航空自衛隊、澳洲皇家空軍的年度「對抗北方24」（Cope North24）聯合空中演習，將於二月五日至廿三日在關島舉行。本屆參與人員包括美國海、空軍及陸戰隊一七○○人、日本空自七百人和澳洲、南韓、加拿大、法國空軍共約二四○○人，目標為進一步整合盟友、夥伴間的作戰協調，強化安全、穩定，以維護印太地區的自由開放。

這是美國太平洋空軍最大規模的多邊演習，各國投入共八十五架軍機，將在安德森空軍基地、汪帕特國際機場及天寧島、塞班島等地執行一四○○項空中任務。

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