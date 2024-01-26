行李地圖「違反一中」韓翁遭中扣留

一名南韓男子日前搭機飛抵中國時因所攜帶的筆記本內附的地圖被海關質疑有鼓吹台獨之嫌而遭扣留。圖為中國印製的地圖，顯示華南地區、台灣與南海九段線。（美聯社）

2024/01/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓一名旅客日前搭機入境中國時在機場遭海關扣留，理由是此人攜帶一份疑似將台灣標示為國家的地圖；該男子被扣留約一小時，並在海關將這個附在筆記本中的地圖撕下後得以放行。

筆記本附地圖被撕毀沒收

根據南韓媒體報導，受「台獨」地圖所累的苦主是七十二歲的鄭姓男子，他在廿四日早上搭乘大韓航空班機從南韓首爾仁川機場飛往中國瀋陽桃仙機場，降落後入境過安檢時，竟被查出行李中一本筆記本內附有「台獨」地圖，並為此遭海關扣留。

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原來該筆記本內附有一份韓文版世界地圖，圖中以粗體字標記各國國名，至於首都則以紅字標示，結果該圖中把「台灣」以及「台北」，分別用代表國名的粗體字及代表首都的紅字標示，被瀋陽機場海關認為有誤將台灣視為獨立國家之嫌，違反一中原則；此外，該地圖中的西藏一帶國境標示也過度模糊。

鄭男因此遭扣留調查，但他喊冤宣稱根本不知道筆記本內附有地圖，遑論圖中字體小，除非細看否則難以察覺。鄭男在致電當地韓僑請求協助後，得以在一個多小時後獲釋；但釀禍的地圖被海關撕下沒收，待鄭男離境時向海關索回。

因公往返中韓卅多年的鄭男說，這是他第一次遇到這種事，並抱怨若東西有問題直接沒收就好，何必連人都扣住不放；他因為會中文還能與海關溝通，這事若發生在首度赴中的外國旅客身上，肯定害怕死了。

韓領事館疑海關執法過當

南韓駐瀋陽領事館目前正在確認該事件原委，若發現中國海關執法過當，將會強烈要求中方避免再犯，同時也呼籲南韓民眾勿攜帶有引起爭議之虞的地圖等物品赴中。南韓媒體還說，因地圖就扣人實屬罕見，恐損及外國旅客對中國印象與赴中旅遊意願。

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