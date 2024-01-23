布林肯訪西非 抗衡中國影響力

美國國務卿布林肯（左）22日訪問非洲西岸大西洋島國維德角共和國（Cabo Verde），會晤總理席爾瓦（右）。（法新社）

2024/01/23 05:30

美加強拉攏安哥拉 逐漸比下中國

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國長年以「一帶一路」倡議擴張在非洲的影響力，引發美國忌憚。就在中國外交部長王毅結束非洲訪問行程後，美國國務卿布林肯廿二日也隨即展開為期一週的西非訪問之旅，強化美非關係。另據華爾街日報揭露，與中國往來最密切的安哥拉，因中資建設存在諸多弊病，加上美國提升投資、外交力道，北京對安哥拉的影響正逐漸流失。

布林肯將依序到訪維德角、象牙海岸、奈及利亞和安哥拉，此行目的在於緩解非洲對美國將注意力集中在中東及烏克蘭局勢，以及總統拜登承諾二○二三年訪問非洲大陸跳票的焦慮。

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另一方面，非洲近期發生數起軍事政變，包括美國做為打擊伊斯蘭教極端份子重要據點的尼日。美國在尼日中部沙漠城市阿加德茲耗費逾一億美元（約卅一億台幣）興建無人機基地「201空軍基地」。鑑於尼日恢復民主政權的可能性漸趨渺茫，美國已著手評估將重心轉向更穩定的海岸國家，布林肯也將藉此機會深化、團結象牙海岸等民主國家。

安哥拉向中借1.3兆 全非最多

布林肯將造訪的安哥拉，近來積極提升對美關係。華爾街日報報導，據波士頓大學全球發展政策中心統計，安哥拉在二○○○至二○年間向中國借貸二五四筆共四二六億美元（約一．三兆台幣）貸款，為全非洲最多。國際貨幣基金（IMF）資料顯示，安哥拉政府每年超過六十％歲入用來還債，多數是積欠中國。

中國外長王毅上週訪問埃及、突尼西亞、多哥和象牙海岸等非洲四國，隨後轉訪南美洲。中國外長連續卅四年每年首次外訪皆選擇非洲，凸顯中國對於經營非洲的重視，同時北京目前與「全球南方」國家交好，將自身視為這些國家的代言人。然而，中國開始收緊對非洲的貸款，且部分中國執行的建設計畫成效、品質與預期有著不小落差。

例如，安哥拉鐵路公司和其他產業官員指出，連接安哥拉大西洋港口羅必多至礦產資源豐富的剛果的八百英里鐵路，由於中國施工和安哥拉維修水準低劣，導致車站破敗、安全系統失靈、電腦無法使用、電話斷線和列車不時出軌等狀況。

另一個案例為中國鐵道建築集團有限公司旗下的中鐵二十局，在二○○六年負責建設羅必多至盧奧的新鐵軌、車站和電腦運算安全、通訊系統，但「中國人在二○一二年離開後，系統就壞了」。

二○二二年，安哥拉在價值十七億美元的重啟羅必多走廊（Lobito Corridor ）貨運服務標案中，拒絕中方投資，將卅年的特許經營權交給由美國支持的歐洲集團，美國政府正安排提供二．五億美元（約七十九億台幣）貸款及其影響力，確保羅必多走廊計畫成功。羅必多走廊旨在強化連結鄰近大西洋的安哥拉羅必多港與尚比亞、剛果民主共和國之間的物流網絡。尚比亞及民主剛果都是擁有豐富礦產資源的內陸國家。

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