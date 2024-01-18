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7節車廂墜山谷》北韓火車翻覆 傳400死

美國媒體披露，北韓一列從平壤出發的火車因鐵軌老舊及供電不足，去年12月底發生翻覆意外，造成400多名乘客喪生，但消息完全被當局封鎖。（示意圖，美聯社檔案照）

美國媒體披露，北韓一列從平壤出發的火車因鐵軌老舊及供電不足，去年12月底發生翻覆意外，造成400多名乘客喪生，但消息完全被當局封鎖。（示意圖，美聯社檔案照）

2024/01/18 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓一列火車去年底在咸鏡南道行經一處陡坡時，因動力不足導致列車墜落山谷，據傳有多達四百人喪生，但是平壤政府封鎖消息，直到今年一月十六日才由美國「自由亞洲電台」披露。

南韓朝鮮日報引述自由亞洲電台韓文版十六日的報導，一名北韓咸鏡南道的消息人士說，一列從平壤開往咸鏡南道金溝的火車，「上月十二月廿六日傍晚在端川地區翻覆」。報導指出，當時列車過了咸鏡南道端川站後，必須爬過東岩站與梨坡站之間的上坡，但是在爬坡時，因為鐵軌老舊加上火車電力不足，導致列車倒退、翻覆。

通常從平壤開往金溝的火車需時十三小時，過了東德站開始爬坡，東岩、水村、新坪到梨坡站這段路線海拔七百公尺。消息人士指出，事故發生當天，當地下大雪，東岩站陡坡讓火車速度變慢，在爬坡路段，火車機車頭牽引電壓減弱、失去動力，整列車加速往低處倒退，在新坪站附近一處轉彎脫軌、後半段七節車廂墜入山谷，火車機車頭和第一、第二節車廂未脫軌，但是後退到端川站停下。墜谷的七節車廂大部分乘客罹難，前兩節車廂以高階官員為主的乘客逃過一劫。

朝鮮日報表示，北韓載客火車通常有九到十一節車廂編組，一節車廂有六十個座位，最前面兩或三節車廂保留給高階官員，之後是一節行李車和七節一般民眾搭乘的車廂。消息人士估計，墜谷的七節車廂中約有超過四百名乘客，據悉其中許多是集體被派往檢德礦場的二十多歲年輕人，以及外出做生意討生活的家庭主婦。

這起事故發生時值北韓召開勞動黨全體會議前夕，消息人士說，當局獲報後下令封鎖事故現場、限制消息外流，並成立任務小組調查事故，甚至組成「遺體處理小組」；現場救出的重傷者被送到端川一家醫院，但是大部分都傷重不治。

據消息人士說，一九九八年十一月，在咸鏡南道端川一帶的上坡鐵路也發生過類似事件。

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