印太國防供應鏈 美抗中新王牌

日本最新間諜衛星「光學八號」12日下午在鹿兒島縣種子島太空中心由H2A火箭發射升空並順利進入軌道，將有助於監控北韓飛彈發射場動態，及提供天災損害狀況資訊。日本計畫由10枚間諜衛星組成早期預警網路，在去年11月發射首枚，今年預計發射3枚。（美聯社）

2024/01/13 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部十一日發布美國史上首份「國防工業戰略」，確定將在印太地區探索新的多邊國防工業安排，以近兩年來協調五十餘國共同交付武器予烏克蘭抗俄經驗為基礎，建立印太國防供應鏈，為此區域可能發生的衝突做好準備。

文件指出，冷戰結束後，美國國防產能整併、供應鏈向海外遷移；反之，中國大幅增加國內產能，在造船、關鍵礦產、微電子等領域超越美國及其歐亞盟國。美國國防部副部長希克斯於「國防工業戰略」中指出要提高生產能力和加強供應鏈，「必須立即採取行動」。

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烏戰啟發 與盟友推動「友岸外包」

鑑於美國在印太地區未如在歐洲擁有地區性防衛合作「北大西洋公約組織」，「國防工業戰略」預計與印太地區盟國夥伴建立一個新的磋商小組，以深化國防工業合作並因應製造業生產挑戰，包括和澳洲、印度、日本、南韓、台灣、英國、加拿大、歐洲聯盟、以色列、墨西哥等政治和經濟盟友共同推動「友岸外包」（friendshoring）的可靠製造網路。此構想來自烏俄戰爭的背景下，美國領導五十餘國合作協調交付並加速生產武器援烏的成功經驗。「國防工業戰略」強調，「如果我們在未來幾年共同面臨危機，而不是等待緊急情況，現在對這些關係進行投資將產生成果」。

憂中在關鍵市場的主導地位

「國防工業戰略」也點明美國國防部「對中國在關鍵市場的主導地位深感擔憂」，「這種主導地位使其得以控制戰略關鍵領域的商品定價和材料獲取，並侵蝕國防部門歷來發揮關鍵作用的重工業健康狀況」，呼籲減少依賴對手和不穩定國家的關鍵礦產及戰略材料，以增強供應鏈網路的彈性，這對危機期間維持武器系統和彈藥的生產非常重要。

其中，美國國防部去年已和新加坡、南韓簽署「雙邊供應鏈安全計畫」（SOSA），美國和其他國家據此可要求從各自的工業基地優先交付關鍵零件，以維持緊急情況下的國防生產，顯示美國早已在印太地區布局建立更具彈性的國防供應鏈。

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