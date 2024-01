中英對照讀新聞》Would you pay to go on vacation without your smartphone? 你願意花錢去度假時不帶手機嗎？

美國旅遊業者推出無手機度假之旅。圖為旅客3日在沙烏地阿拉伯利雅德機場國內航廈的充電站玩手機。(路透)

2024/01/12 05:30

◎ 張沛元

Could you survive a vacation without your mobile phone, resisting the compulsion to check emails, make a call, post a tweet or rely on the power of the all-mighty internet to get around in a foreign country?

您能受得了度假時沒有手機,忍住不查閱電子郵件、不打電話、不發推文,或不依賴萬能的網際網路的力量在異國四處奔波嗎?

Imagine not knowing how to tell the waiter what dish you want without a digital translator, or getting from A to B with an old-fashioned, dog-eared map.

試想一下(你)沒有網路翻譯不知該如何告訴侍者你要點什麼菜,或得用老里老氣、邊上折一角的地圖從A點到B點。

For many, it would be hell. For others – one US-based travel company hopes – it would be such a rewarding detox experience that they’d pay good money for it.

對許多人來說,這簡直令人生不如死。對其他人來說--總部設在美國的一家旅行社希望--這會是一趟得要花大錢,但卻有益的手機癮排毒的體驗之旅。

新聞辭典

rely on/upon someone or something:片語,依賴;依靠;依仗。例句:Stop relying on others to make decisions for you.(別再靠別人幫你做決定了。)

pay good money for something:慣用語,指花好大一筆錢。例句:She paid good money for the dress and she’s only worn it once.(那件洋裝花了她好大一筆錢,而且她只穿了一次。)

