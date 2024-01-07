美艦當靶艦 新疆沙漠驚見「福特號」

衛星影像顯示，中國在新疆塔克拉瑪干沙漠建造美軍最先進航空母艦「福特號」標靶艦，用以訓練飛彈打擊能力。圖為「福特號」去年十月中在地中海由補給船補充油料。（路透檔案照）

2024/01/07 05:30

衛星拍到在塔克拉瑪干

〔編譯林家宇／綜合報導〕軍事新聞網站「The War Zone」四日揭露，由美國商用衛星業者「行星實驗室」一日拍攝到的衛星影像顯示，中國塔克拉瑪干沙漠中出現一艘美軍「福特級」核子動力航空母艦「福特號」的複製品，目的不外乎是作為飛彈部隊測試、練習用的標靶艦，顯示出中國亟欲發展出限制美國軍艦的作戰能力。

去年11月才開始建造

綜合外媒報導，標靶艦複製了福特號的外型、尺寸和特定細節，例如甲板上的四條彈射軌道。The War Zone檢視先前的衛星影像，判斷標靶艦是從去年十一月開始建造。另有影像捕捉到周邊還有伯克級神盾驅逐艦複製品。

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還有伯克級神盾驅逐艦複製品

位於新疆的塔克拉瑪干沙漠一向被認定是解放軍進行飛彈打擊訓練的地區，過去亦數度拍攝到其它仿造美軍艦的模型船。

報導提到，自二○二一年來，塔克拉瑪干沙漠就出現過數艘較小的航空母艦剪影；當年離如今福特號標靶出現的位置約四．五公里處，曾有一個和福特號同尺寸的航艦標靶，但是欠缺如艦島等具體結構特徵。

有鑑於美國在印太海域例行性的巡航與軍演，不時與中國發生摩擦，加上南海緊張局勢持續上升，若雙方發生衝突，美國航艦無論在指標性或是功能性上，都會是中國鎖定的對象。

亟欲有與美艦一戰實力

外媒指出，反艦能力是中國「反介入／區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）的重點發展項目之一。把福特號當作飛彈靶艦亦符合解放軍強化火箭軍作戰能力的目標，也顯露出解放軍著重發展能夠與美軍航艦一戰的實力，以應對未來任何衝突。

美國國防部去年十月發布的「中國軍力報告」提到，中國的飛彈庫成長顯著。例如有「關島殺手」之稱、射程在一千到三千公里間的「東風-26」中程彈道飛彈，二○二一年的三百枚庫存在隔年上升到五百枚，對美國領土和福特號在內的美軍艦造成威脅。

福特號2017年下水服役

「福特號」於二○一七年正式下水服役，滿載排水量達十萬噸，使用電磁飛機彈射系統（EMALS）與先進攔截索（AAG）等尖端技術，是美軍未來五十年的主力戰艦之一。甲板上至多可同時停放七十五至九十架F-35C「閃電Π」戰鬥機和MH-60S「海鷹」反潛直升機等飛行器。

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