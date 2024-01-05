迫葉門叛軍收手 美嗆軍事報復

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」，去年11月在紅海劫持日本營運的貨輪「Galaxy Leader」及其船員。（路透檔案照）

2024/01/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國安理會以美國為首的十二個理事國，三日呼籲有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）停止對紅海與亞丁灣的航運襲擊，稱此攻擊之舉違法，威脅區域穩定、航行自由與全球糧食供應；同日稍早，美國其及盟國也發表聯合聲明要求「青年運動」停止攻擊紅海商船，否則將遭軍事報復。

安理會理事國在今年首場正式會議中除要求「青年運動」停止攻擊，還要求該組織釋放在去年十一月十九日劫持、與以色列有關的巴哈馬籍貨輪Galaxy Leader及其船員。部分理事國還呼籲安理會採取行動以制止「青年運動」對貨輪發動飛彈與無人機攻擊，但安理會在閉門商議前的公開議程中，並未就此採取任何正式舉措。

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「青年運動」自去年十一月十九日以來，已對超過廿艘貨輪進行飛彈與無人機攻擊，理由是要報復對加薩走廊的巴勒斯坦人發動攻擊的以色列。但許多受害貨輪與以色列無關，目的地也不是以色列。美國、英國與以色列的代表還指控伊朗協助「青年運動」。美國駐聯合國代表盧沛寧就說，若無伊朗的支持，「青年運動」難以有效追蹤與打擊商船。德黑蘭當局否認此指控。

13國聯合聲明 警告青年運動

白宮指出，美國與其他十二國澳洲、巴林、比利時、加拿大、丹麥、德國、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、新加坡以及英國聯合發表聲明，重申對「青年運動」攻擊行為的譴責，直言該組織在紅海上持續攻擊商船的行為違法、令人無法接受，以及導致區域動盪，刻意針對民船與軍艦更是於法無據；以無人機、小船與飛彈所發動的攻擊直接威脅在世界上最重要的水道之一。

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