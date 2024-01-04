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哈佛首位非裔校長辭職 史上任期最短

美國哈佛大學首位非裔校長蓋伊（Claudine Gay）2日請辭。（法新社檔案照）

美國哈佛大學首位非裔校長蓋伊（Claudine Gay）2日請辭。（法新社檔案照）

2024/01/04 05:30

去年7月上任的美國哈佛大學首位非裔校長蓋伊（Claudine Gay）2日請辭，在職僅6個多月，成為哈佛史上任期最短的校長。近幾個月來，53歲的蓋伊面臨多項學術抄襲的指控，上月5日出席聯邦眾議院聽證會時，又在回答有關以哈衝突後校園反猶太主義的證詞上模稜兩可，遭到猛烈抨擊。儘管蓋伊一度獲得700多名哈佛教職員連署聲援力挺，卻仍抵擋不住外界壓力，黯然下台。蓋伊在辭職信中說，遭受人身威脅和「種族敵意」。（編譯楊芙宜）

去年7月上任的美國哈佛大學首位非裔校長蓋伊（Claudine Gay）黯然下台。（法新社檔案照）

去年7月上任的美國哈佛大學首位非裔校長蓋伊（Claudine Gay）黯然下台。（法新社檔案照）

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