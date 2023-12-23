美中軍事高層對話 未見突破

中國中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立。（歐新社檔案照）

2023/12/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席布朗和中國中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立，廿一日進行美中軍事高層相隔一年四個月的首次視訊會談，討論全球和區域安全問題，中方表明希望美方不要干涉台灣事務，並在南海問題上謹言慎行。專家指出，這次對話僅具有如「ＯＫ繃」的治標效果，並非「重大突破」，美中在重大議題上仍明顯分歧。

睽違一年 重大議題上明顯分歧

中國去年為報復時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，片面中斷美中軍事高層溝通，上月才在兩國領袖會晤後同意恢復。美國參謀首長聯席會議發言人杜錫表示，布朗和劉振立此次談論共同以負責任態度管理競爭關係、避免誤判及維持開放和直接溝通管道的重要性，布朗也重申中國軍方參與實質對話、以減少誤解的重要性，雙方還討論一些全球和區域安全議題。

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台海南海 中國都不准美干涉

中國國防部則透過社交媒體指出，劉振立表示，兩軍應在平等和尊重的基礎上開展交流合作，共同發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，關鍵是美方要有「正確的對華認知」，尊重中方核心利益和重大關切。劉還強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉；美方也應尊重中方在南海領土主權和海洋權益，並謹言慎行。

建立實質可靠對話 仍需時間

五角大廈發言人賴德形容這次美中軍事高層會談為「正面進展」，並表示雙方正在努力落實拜登和習近平上月宣布的措施，「當你們擁有兩支大型軍隊時，保持溝通管道暢通、以防止誤判是必要的」。另外，一名美國國防部高階官員和一名高階將領表示，這場初步軍事對談是重要的第一步，讓美中恢復一定程度的軍事溝通，但雙方要建立實質、開放且可靠的對話仍需要時間。

海上軍事會談 明年春天恢復

根據上述兩位不具名官員說法，美軍在未來數週至數月內，將與中國軍方舉行各層級的會晤或電話溝通。雙邊防務政策協調會談將於明年初舉行，美中海上軍事安全磋商機制會談也可能在明年春天恢復。

美中關係還原至裴洛西訪台前

美國智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）高階研究員莫里斯表示，美中軍事交流的「融冰」似乎已發生，布朗和劉振立建立關係非常重要，但軍事對話對美中安全問題僅具「ＯＫ繃」效果，無法加以解決。另一智庫「外交關係協會」（CFR）國際政治經濟學者劉宗媛也不認為這場對話是「重大突破」，只是將美中關係還原至裴洛西訪台前的狀態。

智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮則直言，美國近五十年來一直試圖與共軍建立關係和對話，但沒有從任何方式改變或減弱中共統治亞洲、將美國人踢出亞洲、並走向全球霸權的軌跡，「中共根本不想要和平，它想征服和摧毀台灣的民主，並從日本手中奪取沖繩島鏈，也想控制南海，驅逐對南海提出領土主張的其他國家」。

美國參謀首長聯席會議主席布朗。（路透檔案照）

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