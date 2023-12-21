日放寬武器出口 愛國者飛彈將可回銷美國

日本將修改「防衛裝備移轉三原則」和運用方針，將美國授權生產的「愛國者三型」飛彈回銷美國。圖為北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（左二），今年一月視察日本航空自衛隊入間基地的愛三飛彈。（法新社檔案照）

2023/12/21 05:30

補足美彈藥不足問題

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本預定廿二日修改「防衛裝備移轉三原則」和運用方針，日本取得美國授權生產的「愛國者三型」（PAC-3）地對空攔截飛彈，在新規則頒佈後，將可回銷美國。日本媒體指出，此舉是為了解決美國持續支援烏克蘭引發的彈藥不足問題，並確保美軍在印太地區維持嚇阻力。

產經新聞與日本經濟新聞廿日引述消息人士，報導日本政府的這項決定，主要是因美方提出要求。這也是二○一四年「防衛裝備移轉三原則」制定後，解除具有殺傷力防衛裝備成品出口禁令先例，具有重大意義。在此之前，日本雖曾提供菲律賓預警雷達，但該防衛裝備成品並不具殺傷力。

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授權日本生產 美國最多

根據「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，日本防衛裝備不論是否具有殺傷力，只要不屬於救難、運輸、警戒、監視、掃雷等「五類型」的裝備，即無法出口。

讀賣新聞報導，目前評估回銷美國的飛彈，為自衛隊用來攔截北韓彈道飛彈等飛行器的愛三與舊式的「愛國者二型」（PAC-2）飛彈等，均為美國公司開發、授權，日本企業支付特許費用在日生產的「授權產品」。日本放送協會（NHK）報導，日本防衛裝備廳表示，目前提供授權給日本企業的國家，包括美國、英國、法國、德國等至少八個國家，其中以美國提供的授權最多。

按照現行運用方針，美國授權生產的防衛裝備，僅有零件可出口至美國或第三方國家，但成品不得出口；美國以外國家授權的防衛裝備，無論是零件或成品，均不得出口。

出口第三方 須經日同意

報導指出，政府接受執政聯盟自民黨和公明黨的修改提議，將大幅放寬出口管制，未來日本取得授權生產的成品，也可提供給授權方的專利持有國。不過，授權國若要向第三方國家出口，則須經日本同意，具有殺傷力的武器或彈藥，不得出口到「正在作戰中的國家」。

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