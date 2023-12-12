澤倫斯基三訪華府 盼美援不斷炊

烏克蘭總統澤倫斯基（左）十日出席阿根廷新任總統米雷伊的就職典禮。（路透）

2023/12/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近兩年，西方國家陸續出現「烏克蘭疲勞」，對烏軍事援助岌岌可危。白宮要求的援烏撥款案在國會卡關，美國總統拜登十二日將在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基，共商援烏大計。這是烏俄戰爭以來，澤倫斯基第三度訪問華府。

白宮發言人尚皮耶十日指出，拜登邀請澤倫斯基再次訪問白宮，旨在強調美國堅定不移地支持烏克蘭人民，協助他們抵抗俄羅斯入侵；拜登將討論烏克蘭的迫切需求，以及美國在此關鍵時刻繼續提供支持的重要性。

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獲邀赴國會山莊 遊說兩黨議員

據悉，澤倫斯基十二日還獲邀前往國會山莊，遊說民主、共和兩黨議員支持通過額外撥款。共和黨籍的聯邦眾議院議長強生發言人表示，強生當天也將與澤倫斯基舉行私人會談。澤倫斯基原定上週透過視訊演說遊說參院，但後來宣布取消。

澤倫斯基十日出席阿根廷新任總統米雷伊的就職典禮，並藉此場合與厄瓜多、巴拉圭和烏拉圭領袖討論烏戰議題。莫斯科和基輔都在向拉美國家示好，而這些國家對烏戰立場分歧。澤倫斯基會後在社群平台Ｘ表示：「拉美各國以團結一致的聲音，力挺烏克蘭人民為自由民主而戰，對我們非常重要。」

英挪成立海事能力聯盟 力助烏海軍

戰情方面，烏克蘭軍方十一日表示，俄軍對烏東重鎮阿夫迪夫卡發動大規模新攻勢，以確保其對頓巴斯地區的控制。自十月下旬以來，大量俄軍死於進攻阿夫迪夫卡的行動中，當地成為「人間絞肉機」。與此同時，烏克蘭空軍十一日上午擊落八枚鎖定首都基輔的俄軍飛彈，落下的彈片導致四人受傷。

英國國防大臣夏普斯十一日宣布，與挪威共同啟動新成立的「海事能力聯盟」，將透過提供訓練、船艦及設備，強化烏克蘭的海軍與海事能力。海事能力聯盟是「烏克蘭防務聯繫小組」為協助烏國強化各軍種能力而建立的聯盟之一。英國與挪威此前即合作訓練烏克蘭陸戰隊，這是英國首次向烏克蘭提供兩棲作戰訓練。此外，英國也宣布將移轉兩艘「桑頓級」（Sandown Class）獵雷艦予烏克蘭海軍，以反制俄軍封鎖黑海行動。

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