伊朗諾貝爾和平獎得主續囚 家人代領獎

榮獲2023年諾貝爾和平獎的伊朗人權運動家穆哈瑪迪，因遭當局關押，將由家人出席10日在挪威奧斯陸舉行的頒獎典禮並代為領獎，同時在伊朗牢房展開最新絕食行動。（法新社檔案照）

2023/12/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕榮獲二○二三年諾貝爾和平獎的五十一歲伊朗人權運動家穆哈瑪迪（Narges Mohammadi，見圖，法新社檔案照），因遭當局關押，將由家人出席十日在挪威奧斯陸舉行的頒獎典禮並代為領獎，同時在伊朗牢房展開最新絕食行動。

穆哈瑪迪獄中絕食

穆哈瑪迪長期致力於反抗強迫女性穿戴希賈布（hijab，頭巾）和死刑，成為政府眼中釘，數十年來遭逮捕、判刑數次，二○二一年起被關押在德黑蘭伊文監獄。諾貝爾委員會以「挺身對抗對伊朗女性的壓迫」授予和平獎。

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穆哈瑪迪的十七歲雙胞胎兒女阿里（Ali）和基亞娜（Kiana）自二○一五年流亡法國，與母親已近九年未見。他們將代表領獎，並發表穆哈瑪迪在獄中撰寫的感言。此外，穆哈瑪迪將透過絕食展現與巴哈伊教（Baha’i）社群團結一致的信念。

基亞娜向媒體表示，母親參與的「女性、生命、自由」（Woman, Life, Freedom）運動，其目標值得犧牲生命追求，「因為這三個要素是無價的」；阿里強調，「勝利並不容易，但肯定會發生」。

艾米尼家屬禁赴法

與此同時，傳出伊朗禁止廿二歲庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）家屬前往法國，代表她領取歐盟頒發的最高人權獎「沙卡洛夫獎」（Sakharov Prize）。二o二二年，艾米尼因穿戴希賈布方式未符合當局規定被捕後，疑似遭警方施暴身亡，引發國內大規模抗爭。今年十月，歐盟頒發沙卡洛夫獎給艾米尼，以及她的死引發的全球運動。

艾米尼家屬律師九日表示，艾米尼的父母和兄弟被禁止登上飛往法國的班機，即使有合法簽證也不准他們離開伊朗，護照也被沒收。歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）呼籲伊朗改弦易轍。

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