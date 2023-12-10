領先美英 歐盟敲定AI管制協議

AI發展在去年取得顯著成果後引起管控聲浪。歐盟八日達成AI立法協議，管制內容包括禁止一般狀況下掃描人臉建立臉部辨識系統。（美聯社）

2023/12/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕歐盟執委會、歐盟高峰會和歐洲議會代表在歷經約卅七小時的馬拉松會議後，於八日達成規範人工智慧（AI）發展應用的立法協議，領先美國、中國和英國，寫下歷史新頁，未來完成立法後預料將成為各國重要參考範本。共同領導談判的歐洲議會議員圖多拉切強調，AI法的架構從最早期便謹慎考量對全球政府的影響，「這項法案將為許多轄區提供準則、模範」、「這也意味著我們在起草時必須擔負額外的關照責任，因為這將對各界產生影響」。

規範內容主要有禁止從網路或監視影像掃描人臉建立面部辨識資料庫，或是其它以種族等敏感特徵進行分類的系統。然而，若是在搜尋人口販運受害者、阻絕恐怖攻擊威脅及追蹤謀殺、強暴等嚴重罪行嫌疑犯等情況，便允許執法單位使用即時臉部辨識。

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此外，法規也對基礎模型祭出管制，但給予開放免費取用和修改原始碼的開源模型較廣泛的豁免權，包括臉書母公司Meta等開發開源技術的公司或可從中受益。被歸類為具有系統性風險的部分專利型AI，則會受到額外責任限制。

華盛頓郵報指出，歐盟在立法管理科技居世界領先地位。包括推出「通用資料保護規則」（GDPR），促使微軟等企業修正保管使用者資料的方式，且範圍不限於歐盟地區。Meta和Google也曾遭開出罰鍰。歐盟後來進一步通過「數位市場法案」（DMA）和「數位服務法案」（DSA），社群平台Ｘ已因對涉及加薩戰爭的恐怖、暴力、仇恨貼文管理受到調查。

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