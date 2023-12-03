南韓間諜衛星首發成功

美國太空探索技術公司的「獵鷹九號」火箭1日在美國加州范登堡太空軍基地將南韓首顆「軍事偵察衛星一號」成功送上太空。（歐新社）

2023/12/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼北韓宣稱成功發射偵察衛星「萬里鏡一號」之後，南韓國防部二日宣布，南韓首顆間諜衛星「軍事偵察衛星一號」當天清晨在美國加州范登堡太空軍基地，透過美國太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹九號」運載火箭成功發射並完成首次通信，計畫二○二五年前再送四顆上太空。

根據南韓國防部和「SpaceX」發布的消息，「軍事偵察衛星一號」當天清晨四時卅七分與境外地面站實現首次通信，代表已成功進入預定軌道且運作狀態正常，確保了南韓軍方自主情報監偵能力；待接下來進行四至六個月系統測試，預計明年上半年開始執行任務，成為殺傷鏈系統、南韓防空與飛彈防禦系統（KAMD）和大規模懲罰報復作戰計畫（KMPR）構成的南韓型三軸體系核心戰力，尤使識別目標、派遣兵力、下令攻擊、加以摧毀的「殺傷鏈」過程得以奠定堅實基礎。

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南韓聯合通訊社指出，「軍事偵察衛星一號」為低軌衛星，在四百至六百公里高度環繞地球，搭載電子光學和紅外線設備，攝得影像解析度達○．三公尺，遠優於「萬里鏡一號」三公尺解析度；若二○二五年前成功把五顆全送入太空，南韓軍隊將可以兩小時週期對北韓特定地點進行監視偵察。南韓國防部也透露，正研發超小型衛星體系，以便及時監視和預警北韓動向，未來預計透過偵察衛星和超小型衛星體系的互補運作，增強自主監偵能力，對北韓具有壓倒性優勢。

北韓是在上月廿一日發射「萬里鏡一號」，並聲稱拍攝到美、韓主要軍事基地影像。北韓國防部二日警告，若美國干擾衛星運作，北韓將視為宣戰。

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