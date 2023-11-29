聯手抗中 日本無償供越南防衛裝備

日本首相岸田文雄（右）27日與越南國家主席武文賞（左）在首相官邸舉行會談，雙方同意將兩國關係提升至最高層級的「全面戰略夥伴關係」， 強化安保合作，推動無償提供防衛裝備等事宜。（歐新社）

2023/11/29 05:30

日越升級全面戰略夥伴 強化安保合作、供應鏈韌性

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕為了共同牽制中國在東海及南海日益猖狂的擴張行動，越南與日本的關係將提升到最高級的「全面戰略夥伴」。日本首相岸田文雄廿七日與來訪的越南國家主席武文賞舉行會談，雙方同意加強防務合作並促進海上安全合作，日將對越南啟動無償提供友軍防衛裝備品的新制度「政府安全保障能力強化支援」（OSA），強烈反對以武力片面改變現狀。

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兩國重申反對武力片面改變現狀

日越建交今年屆滿五十年，日本皇嗣秋篠宮親王夫婦九月前往越南進行親善訪問，雙方關係緊密。越南也是日企重要的投資地點，近十年來旅居日本的越南人大增，目前約五十二萬人，僅次於中國。

中國雖為越南的最大貿易國，但也是傳統的主要威脅，近年雙方關係因南海主權問題而惡化，越南積極修復與美國關係，也參加美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）。在經濟方面，日越兩國強調將持續加強經濟連結，強化供應鏈的韌性。

越南與各國的雙邊關係分成「全面夥伴」、「戰略夥伴」、「廣泛戰略夥伴」與最高級的「全面戰略夥伴」，二○一四年安倍晉三內閣時期，越南將日越關係從「戰略夥伴」升格為「廣泛戰略夥伴」，這次配合兩國建交五十週年，雙方關係再次升格為「全面戰略夥伴」。在此之前，與越南維持「全面戰略夥伴」關係的國家，包括中、俄、印度、南韓和美國等五國。其中美國是在今年九月升級。

岸田表示，雙方一致強烈反對試圖以武力片面改變現狀，也對維持南海航行及飛航自由，以及和平解決爭端的重要性達共識。岸田也強調，越南是實現「自由開放印太」的關鍵夥伴；武文賞則回應，兩國密切合作將為區域和平穩定做出貢獻。雙方也同意透過海警聯合訓練、資訊共享與提高能力等活動，促進海上安全合作。

會談中，雙方就日本提供友軍防衛支援的OSA展開討論。日本在二○二一年已與越南締結「防衛裝備品暨技術轉移協定」，促進日本對越南出口防禦性裝備。岸田表示，將透過OSA拓展雙方合作。OSA是日本今年新設的制度，目前已選定菲律賓、馬來西亞、孟加拉和斐濟等四國無償提供防衛裝備。

岸田本月走訪菲律賓，宣布提供菲律賓海岸監視雷達，為適用OSA的首例，目前正在與大馬協調，對越南的支援也預定在明年度啟動協商。由於日本預定十二月在東京舉行日本與東南亞國協（ASEAN）特別領袖會議，將藉由具體支援拉攏東協國家共同牽制中國。

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