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劍指中國 印澳2+2會談強化戰略合作

印度與澳洲廿日至廿一日在印度首都新德里先後舉行外交、國防「二加二」會談，以及防長、外長雙邊會談。圖中由左至右分別為澳洲外長黃英賢、防長馬勒斯、印度防長辛赫、外長蘇杰生。（美聯社）

印度與澳洲廿日至廿一日在印度首都新德里先後舉行外交、國防「二加二」會談，以及防長、外長雙邊會談。圖中由左至右分別為澳洲外長黃英賢、防長馬勒斯、印度防長辛赫、外長蘇杰生。（美聯社）

2023/11/22 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度與澳洲廿日至廿一日在印度首都新德里先後舉行外交、國防「二加二」會談，以及防長、外長雙邊會談，兩國同意進一步強化兩國全面戰略夥伴關係，以因應「非比尋常的挑戰」。澳洲國防部長馬勒斯說，對印、澳來說，中國是「最大安全焦慮」，兩國戰略一致的重要性猶勝以往。

澳防長︰中國是印澳最大安全焦慮

印度國防部長辛赫、外交部長蘇杰生與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯、外交部長黃英賢，廿日出席印澳第二屆二加二部長級會談，以及防長會談，廿一日兩國外長雙邊會談。雙方交換對印太、西亞、南亞和烏克蘭情勢發展的看法。

辛赫表示，強大的印澳防衛夥伴關係，不僅對兩國、也對印太整體安全有利。蘇杰生表示，在今日世界愈加兩極化、不穩定下，確保印澳關係重要性，而防衛又是雙方夥伴關係中的重要支柱；印澳都面臨「非比尋常的挑戰」，「有些是區域性、有些是全球性」，而且許多挑戰都牽涉到法治，而美日印澳「四方安全對話」（QUAD）有益於印太與印澳雙邊關係。

會談中並未點名中國，但馬勒斯接受印度英語電視台「寰宇一家」（WION）專訪時指出，中國在印太地區的好戰行徑，對印度、澳洲都構成威脅。印澳同為民主國家、享有法治和言論自由，「對我們兩國來說，中國是最大的貿易夥伴，也是最大的安全焦慮」，「沒有比現在更重要的時機需要兩國合作」。

廿日稍早辛赫與馬勒斯的雙邊會談中，對雙方持續成長的軍事合作表示滿意，並強調進一步在資訊交換、海域態勢察知上加強合作的重要性，兩國就水文及軍機空中加油合作協議的討論也在進階階段。雙方同意深化在國防產業與研究的合作，可激勵兩國已經強而有力的關係。辛赫認為，造船、船艦和飛機的保養維修是可合作的領域，雙方也討論共同研究水下技術。此外，兩國部隊也應該探究在人工智慧、反潛、反無人機和網路領域的訓練合作。

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