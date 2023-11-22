距台100公里海域 美菲聯合巡邏

菲律賓刻意擱淺於仁愛暗沙的廢棄登陸艦「馬德雷山號」，被視為馬尼拉捍衛主權的前哨，美國已就修復這艘報廢軍艦，提供菲國建議，顯示在菲律賓與中國緊張升溫之際，華府致力於保障菲國的海上主權。（彭博檔案照）

2023/11/22 05:30

菲國捍衛主權前哨馬德雷山號 美願援助修復

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓刻意擱淺於仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中國稱仁愛礁）的第二次世界大戰廢棄登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），被視為捍衛主權的前哨。「日經亞洲」廿一日引述消息人士報導，美國已就修復這艘報廢軍艦，提供菲國建議，顯示在菲律賓與中國緊張升溫之際，華府致力於保障菲國的海上主權。另外，兩國軍方本週從距離台灣僅一百公里的菲國北部海域，展開海空聯合巡邏。

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一名菲國高層官員向「日經亞洲」表示，馬尼拉和華府已就馬德雷山號船體結構狀況，展開正式討論，這是草擬具體修復計畫的一環。雙方討論的議題之一是，若不整修，該艦還能維持多久，確定時程攸關兩國有多少作業時間。

菲國於一九九九年刻意將該艦拖至南沙群島仁愛暗沙「坐灘」，艦上有少數菲國陸戰隊駐守，鞏固其海域主權，但該艦已嚴重鏽蝕，若不整修將解體沉沒。馬尼拉曾表示有意原艦修復，而非改以他艦取代，但修復工作恐遭中國強力阻撓。

仁愛暗沙距離菲國巴拉旺島西部海岸線約一九○公里，中國也宣稱擁有主權。近年南海主權爭議升溫，這艘老舊軍艦已成為菲國主權的前線，也是近日菲中關係主要摩擦點之一，中國海警船多次阻擋菲國運補行動，甚至發射水砲驅趕。

菲國官員表示，美方可在修補作業期間，提供運輸修補用物料、維護安全等協助，但雙方尚未討論到這一步細節。一名美國國防高層官員則拒絕談論具體援助菲國的細節，但表示充分支持馬尼拉整修這艘老舊軍艦的政策，並暗示美國願意按照菲方要求提供援助。

小馬可仕︰與美印太司令部合作

另一方面，菲國武裝部隊北呂宋指揮部發言人卡布索廿一日表示，美菲兩軍本週起展開海空聯合巡邏，為期三天，從菲國最北邊巴丹群島的雅米島（Mavulis）開始，廿三日在西菲律賓海結束。雅米島距離台灣僅約一百公里，西菲律賓海即指菲國專屬經濟區內的南海海域。

菲國軍方派出三艘軍艦、兩架FA-50PH戰鬥攻擊機，以及一架A-29B「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）輕型戰鬥機；美國派遣一艘濱海戰鬥艦（LCS）、一架P-8A「海神式」（Poseidon）反潛巡邏機參與。

菲國總統小馬可仕發表聲明，表示這是「菲律賓武裝部隊和美國印太司令部在西菲律賓海的合作」，「這項重大的初步行動，見證我們致力於強化我們兩國部隊執行海上和空中巡邏的協同操作」，有助於為菲國提供更安全和穩定的環境。

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