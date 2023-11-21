USCC年度報告︰中國藉聯合軍演 「偷師」美軍戰術

中國十三日與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南等東南亞國協成員國軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼—二○二三」多國聯合演習。（取自新華社）

2023/11/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近來頻頻拉攏美國盟友舉行聯合軍演，美國國會授權成立的「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）十四日發表年度報告指出，隨著中國與外軍合作增加，解放軍藉機蒐集情報和「偷師美軍」的機率也在增加，甚至藉由這類合作，破壞美國與盟友和夥伴的關係。

此前一天，中國十三日與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南等東南亞國協（ASEAN）成員國軍隊，在廣東湛江舉行「和平友誼—二○二三」多國聯合演習，這是首次在中國舉行該系列演習。美國之音（VOA）中文網廿日引述USCC報告指出，解放軍利用雙邊和多邊演習，進行以作戰為導向的訓練，可能透過美國盟友和夥伴來提高其戰鬥能力，學習美國的操作戰術和程序，尤其是當解放軍進一步參與多邊演習，和關注人道主義援助與救災（HA／DR）、搜救、海上安全、反恐和打擊海盜等方面的行動中，美國可能會參與其中。

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解放軍與泰國的演習最頻繁，也最令人憂心，美國因此拒絕向其出售F-35匿蹤戰機，以免提供給泰國的技術和戰術被分享或暴露給中國。另外，根據泰國和美國空軍的協議，泰國空軍的F-16和F-5戰機被禁止參加與中國的聯合演習。

新加坡則是另一個同時和美中舉行聯合軍演的重要亞太國家。中國和新加坡在二○一九年升級雙邊防務協議後，兩軍互動逐漸增多，今年更重啟因武漢肺炎疫情而擱置的兩場軍演。

美國退役陸戰隊上校、華府智庫「安全政策中心」高級研究員紐夏（Grant Newsham）指出，多邊軍演有助於解放軍瞭解他國軍隊，特別是美國的決策和規劃過程，以及因應突發事件和緊急情況的程序，甚至為解放軍從事間諜活動和蒐集機密情報提供機會。

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