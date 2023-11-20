孟晚舟案波及 遭中扣押》加國商人控前外交官 北韓情報洩五眼聯盟

前加拿大外交官康明凱（右）與商人史佩弗（左）因華為孟晚舟案，成為中國政治報復的犧牲品。（法新社檔案照）

2023/11/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國電信巨擘「華為」財務長孟晚舟二○一八年十二月遭加拿大當局逮捕後不久，中國政府也以從事危害國家安全活動為由，逮捕及扣押境內兩名加國公民—前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）做為報復。據傳史佩弗近日爆料指稱，兩人被捕的原因之一，是康明凱向美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭五國共組的「五眼聯盟」（Five Eyes）傳遞北韓情報。

在孟晚舟於二○二一年九月獲釋的消息傳出一小時後，康、史兩人在被監禁近三年後，也在同日獲釋。加拿大「環球郵報」十八日引述匿名消息人士報導，史佩弗近日向加國政府求償數百萬加幣，理由是他在不知情的情況下被捲入間諜活動。

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據報導，史佩弗擔任促進加拿大和北韓商業關係的顧問，也是少數與北韓獨裁者金正恩建立關係的西方人士之一。史佩弗聲稱，他向康明凱分享北韓資訊，但他不知道康明凱將這些資訊透露給加國政府及五眼聯盟。

中國政府當年指控康、史兩人的罪名，前者是為境外刺探國家秘密、情報罪，後者是為境外刺探、非法提供國家秘密罪。中共鷹派喉舌「環球時報」還見縫插針，嘲諷此事為加拿大間諜「鬧內訌」。

加國︰中國以間諜罪名指控 毫無根據

對此，加拿大全球事務部發言人庫根（Pierre Cuguen）在給加拿大電視公司（CTV）的聲明中表示，中國以間諜罪名指控史佩弗毫無根據，審判甚至不符合國際法要求的最低標準，對於兩人參與間諜活動的指稱，只會延續中國拘留他們的虛假罪名。

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