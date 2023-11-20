川普︰當選就撤銷印太經濟架構

美國前總統川普，十八日在愛荷華州道奇堡的造勢活動中表示，若他明年再次當選總統，將撤銷印太經濟架構。（法新社）

2023/11/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕二○一七年簽署行政命令退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的美國前總統川普，十八日在愛荷華州道奇堡（Fort Dodge）的造勢活動中，批評現任總統拜登與其他十三國推動的「印度-太平洋經濟架構」（IPEF）將掏空美國製造業，導致工作機會流失；若他明年再次當選總統，將撤銷IPEF。

批掏空美國製造業

川普誓言，若他二○二四年勝選重返白宮，「在下一屆政府領導下…拜登計畫的『TPP二號』會在第一天絕跡」，「這比原本的協議更糟糕。威脅農民和製造業，是另一個龐大的全球主義醜陋產物，用來加速推升將工作外包給亞洲」。

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IPEF以連結經濟（含環境、勞工標準、數位經濟等貿易規則）、韌性經濟（供應鏈）、潔淨經濟（潔淨能源、基礎建設），以及公平經濟（稅務與反貪腐）為四大支柱，旨在為印太地區國家提供排除中國影響力的貿易架構。拜登政府原本希望能在甫結束的亞太經濟合作會議（APEC）中完成部分關鍵章節的談判，但明年大選壓力和越南、印尼等部分國家拒絕承諾實施協議中的嚴格條款，導致協商陷入困境。

「日本經濟新聞」報導，IPEF成員國在十六日落幕的部長級會議中，宣布就潔淨能源合作和反貪腐達成協議，但在貿易部分進展甚微，主因是各國立場差異和美國內部分歧。美國欲建立高標準的勞動、環境標準，但在沒有關稅減免之類的優惠措施下，遭到南亞國家反對。

此外，美國國內的批評者指出，在缺少足夠的環境保護下讓新興市場低薪勞工所生產的商品流入，將導致美國生產業衰退。美國產業團體也表達對IPEF效益有限的失望之情。美國商會國際政策資深副總裁墨菲（John Murphy）呼籲停止推行IPEF，「這確實會威脅美國企業的國際競爭力」。

與此同時，中國持續尋求填補美國退出TPP後的空缺，已在二○二一年九月遞交「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的入會申請，去年也協商加入由新加坡、智利和紐西蘭創立的「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）。

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