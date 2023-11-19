第聶伯羅河東岸 烏軍建立橋頭堡

圖為烏克蘭十七日發布的照片，顯示烏軍十五日登上小艇準備渡過第聶伯羅河。（美聯社）

2023/11/19 05:30

俄羅斯15日首度證實烏軍在俄軍控制的第聶伯羅河東側建立橋頭堡後，烏軍南方司令部18日表示，想要守住陣地的烏軍不斷遭到俄軍猛攻，單是17、18兩日就逐退12波攻勢。自俄軍去年11月從赫爾松州西部撤軍以來，俄、烏兩軍各自盤踞在第聶伯羅河東、西兩岸，俄軍近來更隔河加強砲擊。美國紐約時報指出，該軍事進展雖為烏軍的反攻及繼續爭取西方援助帶來新希望，但因烏軍陣地規模不大，且四週滿佈沼澤，短期內要有突破機會不高。（美聯社）

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