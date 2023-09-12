中揭愛國慈善家被吸收 為美偵蒐逾30年

中國國安部指控七十八歲的美國籍香港公民梁成運，被美國吸收充當間諜，為美從事間諜活動長達卅餘年。（取自網路）

2023/09/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕七十八歲的美國籍香港公民梁成運，今年五月遭中國江蘇省中級人民法院以間諜罪判處無期徒刑。中國國家安全部十一日透過微信公眾號首次公布案件細節，指稱美國吸收梁成運後包裝其在美形象，提供資金讓他藉由捐款擔任多個華僑社團會長，並以「愛國慈善家」形象在中國取得知名度，再利用這些身分為美從事間諜活動長達卅餘年。

梁為美國德州中國和平統一促進會主席及美中友好促進會會長等親中組織高層，亦曾發聲支持一國兩制和港區國安法，卻在二○二一年四月遭江蘇省蘇州市國安局採取強制措施，今年五月被判刑，相關調查和審判過程均未公開。「美國之音」（VOA）提到，梁過去曾與中國駐休士頓總領事館有關聯，案發後外界揣測可能是雙面間諜。

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設計色情圈套 釣魚執法

據中國國安部說法，梁成運一九八三年赴美經營餐廳，八六年與美國情報機構人員約談數次，八九年正式簽訂協議擔任美方間諜並入籍美國，每月可獲一千美元，並依據績效發放獎金。

國安部指控，美方為梁虛構社會形象，包括在英就讀大學、擔任聯合國官員、曾參與越戰等。此外，美國還提供資金，讓梁捐款擔任多個華僑社團會長、理事長等職，並前往中國慈善捐款擴大知名度，打造愛國慈善家身分。

據稱梁成運獲取情報的手法，包括貼靠刺探，即透過餐敘、組織僑團活動等手段，接近中國駐美機構人員刺探情報，監視在美華人；或監控竊密，當梁得知中國人員赴美執行公務，便向美方情報機構報告，並按美方設計目標對象套取情報，甚至設置色情圈套，策反中方人員；美方也會要求梁釣魚執法，「拼湊證據炮製所謂中國間諜案」。在這期間蒐集的大量情報，讓梁獲頒美國情報機關授予的功勳獎牌。

二○二○年武漢肺炎疫情全球爆發期間，美方為獲取情報，為梁擬定入境中國方案。梁在同年底進入中國後，頻繁參加社會活動廣泛接觸各界人士。國安部在掌握相關證據後，將梁移送司法機關，後被判刑，並沒收個人財產五十萬人民幣（約新台幣二二○萬元）。

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