美越經濟整合 反對在南海動武

美國總統拜登（左）11日會晤越南國家主席武文賞（右）。（路透）

2023/09/12 05:30

達成半導體、航空、基建、AI多項協議

〔編譯陳成良／綜合報導〕在越南訪問的美國總統拜登十一日宣布，美國和越南業者達成半導體、航空、基礎建設及人工智慧（AI）等多項協議，進一步強化印太地區經濟整合，藉此抗衡中國的影響力。美越兩國也同聲反對任何國家在具爭議的南海水域「威脅或動用武力」。越南總理范明正向拜登表示，為落實越美全面戰略夥伴關係，期盼兩國優先促進經濟、貿易投資及國防安全合作，並希望美國支持東南亞國協（ASEAN）對南海問題的立場。

拜登十日起對越南進行兩天國是訪問，越南同日宣布將美越外交關係提升至最高層級的「全面戰略夥伴」，與中國同級。十一日，包括Google、波音和越南航空等十四家美國半導體、科技與航空業和越南企業高層，出席河內舉行的「越南美國創新與投資高峰會」，就技術創新、投資生產、金融與金融科技及貿易服務議題進行交流。

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2美企擬在越南打造晶片設計中心

在雙方建立「全面戰略夥伴」關係後，這場峰會凸顯美國期盼提升越南在全球的角色，特別是在晶片製造方面。華府正尋求降低該領域與中國有關的曝險，這些風險包括貿易摩擦，以及台灣海峽緊張。拜登形容，美越兩國關係已進入新階段，兩國正在雲端運算、半導體及AI等領域深化合作，並強調越南在重要礦物的供應方面，地位至關重要。越南據估計擁有全球第二大的稀土蘊藏量，而稀土是生產電動車和風電渦輪機的原料。

根據白宮公布的協議，越南航空將購買五十架波音737 Max飛機，合約價值據稱達七十八億美元（約新台幣二五一六億元）；微軟計畫推出為越南和新興市場量身訂做、基於生成式AI的解決方案；輝達（NVIDIA）也將和越南相關業者，針對越南AI業務進行合作。白宮還強調美企在越南和晶片相關的投資規模，包括美滿（Marvell）和新思（Synopsys）兩家公司在越南打造晶片設計中心的計畫。

聯合聲明 南海爭議應循國際規範

越南曾在一九七九年至八二年間與中國發生過衝突，也是宣稱擁有南海島嶼和暗礁主權的國家之一。針對中國在南海的主權聲索與獨斷行徑，拜登與越南共產黨總書記阮富仲十一日發表聯合聲明，強調南海爭議應依循國際規範，威脅與武力皆不可行，兩國支持根據國際法和平解決南海爭端和航行自由，並重申支持東協為締結「南海行為準則」而採取的措施。

針對美越升級戰略夥伴關係，中國外交部發言人毛寧十一日回應，各國發展雙邊關係不能針對第三方，不能損害地區和平穩定與發展繁榮，遵守國際關係基本準則，摒棄霸權和冷戰思維。

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