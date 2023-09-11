拜登訪越南 美越升級「全面戰略夥伴」

美國總統拜登10日訪問越南，與越南共產黨總書記阮富仲在越共中央黨部舉行會談。拜登此行將使美越兩國關係從「全面夥伴」，提升至最高層級的「全面戰略夥伴」。（美聯社）

2023/09/11 05:30

藉深化合作 增加抗衡中俄有力盟友

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登十日結束廿國集團（G20）峰會後，隨即從印度轉往越南訪問，與河內當局簽署協定，將兩國外交關係從「全面夥伴」，提升至最高層級的「全面戰略夥伴」，與越南和中國、俄羅斯、印度和南韓的外交關係同一等級，藉由深化美越合作，使美國在抗衡中俄上增加一個有力盟友。

拜登十日下午抵達河內後，與越南最高領袖、越南共產黨總書記阮富仲會談，翌日還將與國家主席武文賞和總理范明正會晤。這是拜登自二○二一年就任總統以來首次訪問越南，此行正值越美建立「全面夥伴」關係十週年。拜登此行順利推動曾是宿敵的美越兩國，在外交關係上取得重大突破，以增加美國籌碼，對抗北京與日俱增的外交影響力，同時確保從友好國家取得具有戰略意義的重要資源。

請繼續往下閱讀...

據報導，越南過去一直不願賦予美國最高等級外交關係，以避免引發北京反彈，但越南如今和美國一樣，都對中國在南海等問題上日益武斷的做法感到擔憂。

白宮首席副國家安全顧問范納（Jon Finer）表示，兩國預計宣布在半導體領域展開新的合作，還將針對用於製造智慧型手機和電動汽車電池等高科技設備的稀土礦物供應問題進行商談。隨著美國尋求降低對中國稀土的依賴，越南擁有僅次於中國的全球第二大稀土蘊藏量，將發揮關鍵作用。據了解，Google、英特爾（Intel）、波音等美企高層十一日將會見越南科技業高層，凸顯越企成為「友岸外包」夥伴的重要性正日益增強。

新關係將允許河內改從美國採購軍備

范納另提到，華府認知到越南與俄羅斯擁有數十年的軍事關係，但「越南人對這種關係愈發感到不安」，而美越新夥伴關係將允許河內改從美國及其盟國採購軍備，從而協助河內「實現多元化」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法