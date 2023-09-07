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布林肯4訪基輔 再送10億美元援助

美國國務卿布林肯（右）6日抵達烏克蘭首都基輔，預定在當地過夜，並宣布向烏克蘭提供超過10億美元的新援助計畫。圖為烏克蘭外交部長庫列巴（左）迎接布林肯來訪。（法新社）

美國國務卿布林肯（右）6日抵達烏克蘭首都基輔，預定在當地過夜，並宣布向烏克蘭提供超過10億美元的新援助計畫。圖為烏克蘭外交部長庫列巴（左）迎接布林肯來訪。（法新社）

2023/09/07 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯六日訪問基輔，是他自烏俄戰爭以來第四次到訪烏克蘭首都，並將宣布新一筆十億美元的援助；在烏國反攻行動進展緩慢之際，展現華府的持續支持。

布林肯到基輔後，向為國犧牲的烏國將士墓獻花，與烏國外交部長庫列巴、總理什米加爾會談，兩天訪問期間也將和總統澤倫斯基會面。他向什米加爾說，他來到烏克蘭「要再度確認我們致力於和貴國站在一起…，確保你們對付這場侵略的軍事行動成功」。這是開戰以來布林肯首次在基輔過夜，釋出美國仍然力挺烏國訊號。

美方官員表示，這次訪問目的是評估烏國三個月來的反攻行動，與烏方討論戰場需求，在冬季之前鞏固烏國能源安全可能需要採取的措施。這名官員說，「最重要的是我們要聽到烏克蘭人自己的真實評估」，「我們想看看、聽聽他們打算如何推進」。雙方也將討論烏國穀物出口的替代路線，可能採船隻緊挨著海岸航行的方式，避免進入公海遭俄國海軍攻擊，或者採陸路路線。

布林肯搭火車到基輔途中，還與正巧同一天到訪的丹麥總理佛瑞德里克森會談，感謝丹麥在多國聯盟訓練烏國飛行員操作F-16上的領導角色，以及承諾捐贈F-16戰機給烏國。

在布林肯抵達前數小時，基輔才遭俄羅斯以巡弋飛彈夜襲，幸未造成傷亡；南部敖德薩州的多瑙河港口伊斯梅爾穀物輸送設備，也因俄軍飛彈、無人機攻擊失火受損，一人死亡。澤倫斯基六日指控俄軍攻擊頓內茨克州康斯坦丁諾夫卡市一處市場，造成孩童在內十六人死亡。

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