防中增加影響力 澳增派警力 延長駐索羅門群島

澳洲宣布，將增派警力前往索羅門群島，為十一月的「太平洋運動會」和明年六月的全國大選強化維安。圖為澳洲總理艾班尼斯（左）去年七月在斐濟會晤索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。（路透檔案照）

2023/09/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南太平洋國家索羅門群島七月深化與中國在警務和網路安全等議題上的合作，引發澳洲、紐西蘭和美國憂心。澳洲三日宣布，將調派額外警力前往索國，為十一月的「太平洋運動會」和明年六月的全國大選強化維安。

協助運動會、大選維安

路透報導，澳洲外交暨貿易部聲明指出，基於索羅門群島政府請求，澳洲將延長投入索羅門國際援助部隊（SIAF）直到二○二四年六月，以便協助該國大選維安，「澳洲是太平洋國家的主要維安夥伴。澳洲警力屆時將與來自斐濟、紐西蘭和巴布亞紐幾內亞的警官合作。」由澳洲、斐濟和紐西蘭組成的國際警備團，於二○二一年前往索羅門群島協助平息反政府動亂，派駐期限原定至今年十二月。

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索羅門群島一日發佈聲明指出，政府是在八月四日向澳洲總理艾班尼斯提出延長派駐的要求，「總理蘇嘉瓦瑞表示，維安支持對運動會及大選皆有其需要且至關重要。澳洲給予的肯定回覆，必將填補兩大活動所造成的維安空缺。」聲明另提到，警力會在逾廿國、約五千名運動員參與的太平洋運動會前增加。

索羅門群島二○一九年與中國建交後，北京當局開始挹注對索國投資。蘇嘉瓦瑞七月訪問中國時，與北京簽署安全合作協議。中國警察教官已在今年前往當地，舉辦太平洋運動會的場館也是由中方捐贈興建。美國和澳、紐擔心，中國警方恐破壞坎培拉當局與索國間長期在維安上的安排。

美國與中國近年在印太地區競爭加劇，具有重要戰略地位的太平洋島國成為兵家必爭之地。

美國五月間與巴紐簽訂「國防合作協議」（DCA），內容包括允許美國使用首都莫士比港和曼奴斯島的海軍基地等一系列軍事合作；中國則被「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）踢爆，曾試圖在帛琉以投資媒體方式製造親中輿論，以及金援索羅門群島媒體增加影響力。

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