嗆美韓軍演 北韓兵推占領南韓

抗議美軍B1-B戰略轟炸機逼近，北韓8月30日對南韓發動模擬「焦土」核打擊，並朝向朝鮮半島東部海域發射兩枚彈道飛彈。北韓領導人金正日29日親自坐鎮人民軍總參謀部一處未公開地點的訓練指揮所聽取匯報，內容包含全軍訓練情況與「占領南韓」的兵推劇本。（法新社）

2023/09/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國八月卅日派出兩架B-1B戰略轟炸機參與美韓「乙支自由護盾」聯合軍演後，北韓當天深夜向朝鮮半島東部海域發射兩枚彈道飛彈。北韓官媒中央通信社（KCNA）卅一日證實，為反制美韓軍演，北韓對南韓各地目標進行模擬「焦土」打擊，而此次演習相當於北韓先發制人的核攻擊計畫。

路透報導，北韓官媒異常詳細地闡述了北韓如何設想一場潛在的戰爭，包括核武攻擊南韓來反擊任何襲擊，然後橫掃其領土。

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模擬對南韓焦土攻擊

KCNA引述軍方聲明報導︰「北韓人民軍總參謀部昨晚舉行戰術核子攻擊演習，模擬對『大韓民國』軍方匪徒的主要指揮中心和作戰機場進行焦土攻擊」。聲明稱，北韓人民軍要讓敵人「重新認識我們堅決的懲戒意志和實質性報復能力」。

北韓近來把對南韓的稱呼從「南朝鮮」改為「大韓民國」，外界認為這代表北韓的統一政策可能有所轉向，已開始把南韓視為敵對國家而非統一對象。

北韓試射2彈道飛彈

北韓這次的飛彈發射是在美韓結束十一天「乙支自由護盾」聯合軍演的前一天進行。日本防衛省表示，兩枚飛彈射高均達五十公里，飛行三五○、四百公里。

此前一天，北韓領導人金正恩廿九日在人民軍總參謀部訓練指揮所聽取匯報，內容包含全軍訓練情況與「占領南韓」的兵推劇本。韓聯社稱，這是金正恩執政以來北韓首次發布全軍指揮訓練演習的報導。

日本首相岸田文雄卅一日譴責北韓，強調無法容忍這種威脅地區及國際社會和平與穩定的行徑，未來也將全力持續進行情蒐與警戒監視。南韓統一部聲明稱，「強烈譴責金正恩以年度韓美聯合演習為藉口，明確透露對我們發動軍事攻擊的意圖。」美國太空軍官員同日證實，美國和南韓軍方將就雙方追蹤北韓飛彈發射的系統進行更緊密整合，相關工作也會很快與日本開展合作。

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