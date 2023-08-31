中國新地圖佔鄰便宜 印度大馬抗議

社群媒體「臉書」母公司Meta表示，刪除逾七七○○個與中國執法部門有關的「垃圾偽裝」帳號，這是歷來所知最大規模秘密影響力行動，目標群包括台灣。（路透檔案照）

2023/08/31 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國自然資源部日前發布二○二三年版標準地圖，除了納入台灣和多國爭議主權的南海諸島，也將中國與印度爭議邊界上的印度省份和地區劃入中國版圖。印度外交部廿九日為此向中方提出強烈抗議。

不只台灣、南海諸島 連爭議邊境都納入

印度外交部發言人巴格奇表示，「我們拒絕接受這些沒有根據的主張」，此舉「只會讓解決邊境問題更為複雜」。印度外交部長蘇杰生更痛斥中方主張「荒謬」，中國過去就曾有地圖納入他國領土，「這是他們的陳年舊習」，這種做法改變不了事實，「對印度領土做出荒謬的主張，不會讓它變成中國的領土。」

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馬來西亞外交部卅日也發表聲明，拒絕中國這份新版地圖對該國外海的南海海域主權，聲明說，「馬來西亞不承認中國在南海的主權主張，如其在二○二三年版標準地圖中所劃出涵蓋馬來西亞海域」。聲明呼籲，南海主權爭議必須根據國際法「透過對話和平且理性地」解決。

中國自然資源部廿八日發布新版地圖，在中印邊境將印度東北部「阿魯納恰爾邦」（Arunachal Pradesh）、洞朗（Doklam）高原，及中印邊界西段爭議區「阿克賽欽」（Aksai Chin）都納入中國領土範圍。

中印兩國沿喜馬拉雅山區的邊界長達三四四○公里，許多地區未清楚界定，目前由「實際控制線」（LAC）區分，兩國士兵常在爭議地區爆發肉搏、械鬥衝突，二○二○年在拉達克加萬河谷爆發的流血衝突，是一九六七年以來印中首次爆發致命衝突。

北京聲稱，阿魯納恰爾全區都屬於中國，稱為「藏南」，但這種說法遭印度悍拒；印度宣稱擁有的阿克賽欽高原，則由中國實際控制。過去中國曾拒絕對阿魯納恰爾邦的印度人發出簽證，指從該地進入中國不需要簽證。日前印度武術代表團參加在中國成都舉辦的世界大學運動會，三名阿魯納恰爾邦成員遭中國拒發簽證，改用釘書針釘在護照上的「另紙簽證」，印度抗議侵犯主權，並制止三人登機。

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