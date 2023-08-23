三大迫切 議員投書：美亟需新中國政策

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格指出，中共的威脅以及美國因為台灣與中國爆發戰爭的風險，已變得愈加嚴重，在美國總統大選來臨之際，需要就一套新的中國政策進行真正、實質的辯論。（路透檔案照）

2023/08/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格廿一日投書「華爾街日報」，指中共的威脅以及美國因為台灣與中國爆發戰爭的風險，已變得愈加嚴重，在美國總統大選來臨之際，需要就一套新的中國政策進行真正、實質的辯論，他呼籲爭取共和黨提名的參選人，在三大迫切議題上提出他們的立場。

美因台灣與中開戰風險加劇

蓋拉格指出，二○一二年以來，中共一直是美國最大的地緣政治威脅，且近年來愈加嚴重，美國為了台灣與中國爆發戰爭的風險也已升高。

請繼續往下閱讀...

然而，美國要如何避免與中國開戰、並長期贏得這場新冷戰，在二○二四年總統選戰中卻鮮少受到關注，部分原因在於針對前總統川普的無止境起訴受到外界矚目。他認為，美國總統候選人需要就中國政策進行一場真正的、實質的辯論，本週登場的共和黨初選首場辯論，是共和黨參選人展現自己與其他參選人不同之處的機會。

第一迫切 禁止TikTok問題

蓋拉格列出共和黨參選人需要表明立場的三大迫切議題：首先是禁止中國短影音社群平台TikTok問題。他指出，TikTok幾乎將成為在美國居主導地位的媒體公司，參選人應該表明是否會全面禁止TikTok、如何落實。他舉例，若一九六一年古巴飛彈危機前夕，任由蘇聯共產黨機關報「真理報」和特務機關「國家安全委員會」（KGB）收購「紐約時報」、「華盛頓郵報」等美國主要媒體，情況恐將不堪設想。

第二迫切 投資黑名單的中企

第二個議題是華爾街投資被美國政府列入黑名單的中國企業，美國人退休金或許被用來資助中國發展軍武，參選人應該表明如何遏止華爾街資金流向中國，助長中共危害美國和在新疆的種族滅絕行徑。

第三迫切 防範第三次世界大戰

第三個議題是「如何防範第三次世界大戰」。他說，中國積極擴張海軍軍力，拜登政府卻打算削減海軍艦隊規模，「在中國國家主席習近平一再表明不排除武力奪取台灣的情況下，共和黨參選人要如何避免習近平在短期內侵略台灣，以及長期重建美國軍力？

蓋拉格說，提出解決中共對美國威脅以及推動印太地區和平的最佳政策，將決定誰能通過成為三軍統帥的考驗。拜登仍堅持與中國外交和經濟往來這套已經證明失敗的策略，共和黨參選人應該在辯論中提出基於歷史教訓的不同作法，應該了解並闡明中共對美國構成的威脅。

美應透過軍事實力 盡力避戰

另外，蓋拉格廿一日接受「福斯新聞」專訪，指中國近日軍演主要是回應台灣副總統賴清德訪美，企圖影響明年台灣總統大選，若賴清德如他預期勝選，習近平將變得愈具侵略性，因為屆時他將認定無法以政治戰拿下台灣，可能考慮訴諸真正的戰爭，因此美國應該盡力避戰，這應是現任和下任總統的最優先要務，而「避免和中國一戰的最好方式，就是透過美國的軍事實力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法