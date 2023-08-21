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F-16進駐烏克蘭 美軍協訓烏飛官

在美國同意丹麥、荷蘭向烏克蘭交付F-16戰鬥機的消息傳出後，烏克蘭總統澤倫斯基（中）20日抵達荷蘭訪問，與總理呂特（右）在愛因霍芬空軍基地會晤。（美聯社）

在美國同意丹麥、荷蘭向烏克蘭交付F-16戰鬥機的消息傳出後，烏克蘭總統澤倫斯基（中）20日抵達荷蘭訪問，與總理呂特（右）在愛因霍芬空軍基地會晤。（美聯社）

2023/08/21 05:30

烏國首次獲得交付F-16實際承諾

〔編譯林家宇／綜合報導〕在美國同意丹麥、荷蘭向烏克蘭交付F-16戰鬥機的消息傳出後，烏克蘭總統澤倫斯基隨即在廿日抵達荷蘭訪問。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）表示，一旦滿足移交條件，荷蘭和丹麥確定會向烏克蘭提供F-16戰機。這是烏克蘭首次獲得交付F-16戰機的實際承諾，烏國空軍指揮官奧列謝克（Oleksandr Oleshchuk）則透露，F-16已進駐烏克蘭境內，烏國飛行員正接受美國教官訓練。

烏總統訪荷 爭取擴大軍援

澤倫斯基先於十九日首次訪問瑞典，與總理克里斯特森（Ulf Kristersson）討論接收「獅鷲」（Gripen）戰機的可能性，藉此強化烏軍防空能力。澤倫斯基隔日到訪荷蘭，與總理呂特在愛因霍芬（Eindhoven）一座空軍基地會晤。呂特表示，在滿足移交條件後，荷蘭和丹麥將向烏國移交F-16戰機。澤倫斯基稱此為「突破性協議」，並表示戰機的確切數量將在「稍後」討論。荷蘭共有四十二架F-16戰機可提供，但是否全數捐贈給烏克蘭仍不得而知。

烏國空軍指揮官奧列謝克十九日向國營電視台表示：「F-16已經在烏克蘭，就在我們的機場。我們與F-16駕駛員展開聯合訓練…我們有兩名飛行員接受美國教官測試。」國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）則未透露培訓需要多少時間，但最少需要訓練六個月。

在澤倫斯基為爭取援助奔走之際，俄軍十九日對烏國北部古城切爾尼戈夫發動飛彈攻擊。當日正逢東正教主顯聖容節假期，許多民眾一早便上教堂參與節慶，導致死傷慘重，至少七人死亡，其中一人為六歲女童，另有一四八人受傷。擁有千年歷史的切爾尼戈夫市中心，目前是聯合國教科文組織世界遺產名錄候選城市。

澤倫斯基在視訊演說中宣示，「我能肯定，我們的士兵將會對這起恐怖攻擊向俄羅斯進行切實回應。」聯合國譴責這次空襲是「極度惡劣」（heinous）的攻擊行動，聯合國駐烏克蘭人道主義事務協調員布朗（Denise Brown）表示，「我要譴責俄羅斯這種不斷朝烏克蘭人口集中區域發動空襲的模式…對平民或民間設施的攻擊，受到國際人道法嚴厲禁止。」

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