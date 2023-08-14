美議員前顧問︰美捍衛南海 應向台租東沙群島

美國聯邦參議員克魯茲的前顧問雷夫金投書，建議美國與台灣談判長期租用東沙群島做為軍事基地。（資料照）

2023/08/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）的前顧問雷夫金（Boris Ryvkin）投書英國「每日電訊報」，指隨著中國對印度—太平洋地區的威脅不斷升級，為避免南海和東海淪為中國內陸湖，美國不得不做出冷戰結束以來從未有過的艱難戰略抉擇，其中一個重大變革就是與台灣談判長期租用東沙群島做為軍事基地，從而確保共軍不能靠近南海「北大門」，另外則是修正對印尼和汶萊的外交戰略，以守護南海「南大門」。

防止中國控制「北大門」

雷夫金指出，美國目前對中國實施「一籃子」出口管制、對中國投資設限、聯合盟友發佈團結聲明，以及爭取使用更多盟友的基地等，在抑制中國擴張上是不足的。美國必須制定一項戰略，防止中國制定在印太地區交流的規則，或徹底控制南海和東海出入。鑑於人們愈發擔憂美國的國防基礎，以及同時支援歐、亞兩個戰區的能力，美軍能迅速採取行動的必要性更加迫切。不僅如此，隨著中國通貨緊縮加劇，北京愈發可能藉由加劇南海、台灣周邊，以及印太地區的緊張局勢，來轉移國內注意力。

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雷夫金主張，美國必須將注意力集中在南海和東海，應對中國的挑戰，而且策略必須兼具創意和靈活。首先，美國必須重新制定對台安全政策，減少對台灣本島的重視，轉而進一步關注台灣做為南海到東海海上貿易路線中的「島嶼橋梁」（island bridge）的事實。如果中國佔領台灣，就可能妨礙海上通道、限制貿易並煽動衝突，如此一來，台灣目前的軍事化措施將毫無意義。

為確實捍衛南海「北大門」免受中國染指，同時增強台灣的嚇阻力，美國應該積極與台灣談判長期租借東沙群島，並擁有可在當地設立軍事基地的權利。再者，華府也必須加強與菲律賓的海軍聯合巡邏任務，以及基地使用權利，並尋求類似的長期租借權，以及在菲國專屬經濟區更積極行動的能力。第三，對於南海「南大門」，華府必須徹底改革對印尼和汶萊的外交戰略，這兩國向來與美中都保持距離，避免被捲入對抗，因此華府的挑戰將類似於促使印度與俄羅斯脫鉤。

一旦中國佔領台灣，將破壞美國的夥伴關係網絡，並迫使更多印太國家宣布中立，甚至承認中國的霸權地位。因此，華府必須採取行動予以阻止，並剝奪中國以犧牲美國利益為代價，換取自身擴張的機會，這是一場與時間的賽跑。

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