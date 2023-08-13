地表最強 關島擬建20座防空系統

美軍將根據關島地形改造陸基神盾飛彈防禦系統（AAMDS），使其成為「增強型綜合防空飛彈防禦」（EIAMD）系統的核心武器。圖為部署在羅馬尼亞的陸基神盾。（歐新社）

2023/08/13 05:30

防禦升級 按地形量身訂做陸基神盾

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路媒體「The Drive」十一日報導，美國軍方發布的文件顯示，在美軍大規模防禦升級計畫中，預計在關島新建二十座「增強型綜合防空飛彈防禦」（EIAMD）系統，包含地對空攔截器、雷達等，目前正在評估對島上日常生活的影響，包括潛在的電磁干擾危險。不過，一旦順利實施，關島可望成為全球防空能力最卓越的地區。

美軍本月稍早已向居民說明EIAMD系統，並列出候選地點，以及新防空限制區域。按計畫，EIAMD是一種「分布、分層」式的系統，旨在為關島提供三六○度範圍的防禦，應對各類型的空中威脅。關島是西太平洋美軍主要的海、空軍和陸戰隊基地，未來任何進階衝突中，將是中國等對手的首要目標之一。

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每座配備至少四組高空長程識別雷達

根據關島特殊地形量身訂做的「陸基神盾系統」（Aegis Ashore）和其他配備，將組成EIAMD的核心內容，預計將與目前在羅馬尼亞和波蘭設置的陸基神盾系統有很大不同。美國國防部飛彈防禦局曾表示，它的分布範圍將比其他地方更大，某些零件可能安裝在強化地下設施中，或放在移動式地面平台上。EIAMD的高空層將配備至少四組AN/TPY-6雷達，這種雷達使用洛克希德馬丁公司的「長程識別雷達」（LRDR），已在阿拉斯加啟用。

薩德等四大飛彈系統 構築低空層防禦網

至於低空層的防空和飛彈系統，美軍計畫安裝戰區高空防禦（THAAD，薩德）反彈道飛彈系統、愛國者地對空飛彈系統、可發射SM-6多用途飛彈和戰斧巡弋飛彈的堤豐（Typhon）中程打擊能力系統，以及堅盾（Enduring Shield）間接火力防護系統等。薩德、愛國者和堤豐可對付不同類型的彈道飛彈、巡弋飛彈及固定翼飛機和其他空中威脅。堅盾至少可以在一開始發射AIM-9X響尾蛇飛彈，為巡弋飛彈、無人機，甚至火炮來襲提供額外保護。此外，關島的EIAMD也將包括至少三個「低空層防空與飛彈防禦感應器」（LTAMDS）。

一個涵蓋海軍神盾作戰系統和陸軍整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統（IBCS）的指揮和控制架構，將有助於兩種系統的整合，以產生更精確的追蹤和目標數據。雖然確切部署位置尚未定案，但文件標示出三個雷達弧範圍，分別位在關島北端的瑞提迪恩岬、中部的關島海軍基地巴里加達地區，以及南部一處海軍彈藥庫內。第四個更大的雷達弧從瑞提迪恩岬往外延伸，這可能是關島未來神盾陸基系統核心設備的預定地。

美國官員曾表示，希望EIAMD至少有部分系統能在二○二六年前投入運作。然而，當地居民的反對、美軍資金不足等因素，都可能拖延部署工作。

薩德反彈道飛彈系統將是負責關島低空層的防空系統之一。（路透）

美軍本月稍早在公聽會上向關島居民說明「增強型綜合防空飛彈防禦」（EIAMD）的效用和可能部署地點，並開始蒐集居民意見。（取自網路）

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