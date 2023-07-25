中國側翼團體 在韓煽動反美日認知戰

南韓媒體報導，中國正擴大對南韓的心理戰和間諜工作，圍繞福島核處理水排放等政治敏感議題，中國正企圖分化美日韓關係，挑撥南韓社會分裂。圖為南韓民眾本月初在首爾抗議日本福島核電廠核處理水排放計畫。（彭博檔案照）

2023/07/25 05:30

針對核處理水議題 舉辦論壇散播謠言

〔國際新聞中心／綜合報導〕在南韓總統尹錫悅的政策立場轉向與美國、日本同一陣線後，中國正積極擴大對南韓的認知作戰。針對日本福島第一核電廠排放核處理水問題，南韓某個朝鮮族團體以「為什麼要阻止福島污水排放」為主題舉辦論壇，散播「福島周邊明顯出現動植物異常的徵兆」、「日本為了掩蓋四十噸可用於核武器的鈽，在核電廠爆炸時拒絕海外支援」等謠言，並批評南韓政府派遣福島視察團是為日本排放核處理水開脫的「屈從」行為。

中國分化韓美同盟 煽動南韓社會分裂

南韓「朝鮮日報」廿四日報導，中國正在擴大對親美傾向國家的心理戰和間諜工作，被視為親美同盟薄弱環節的南韓，尤其是重點工作目標，真正意圖是分裂韓美同盟，煽動南韓社會分裂。南韓情報當局認為，該組織的活動可能是「中國旨在傳播污染水怪談的心理間諜工作」之一，正密切關注中。這種輿論戰的背後，有來自中國政府層面的支援；透過對南韓媒體的投資以及與地方自治團體合作，中國正在擴大影響力工作的規模。

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南韓當局發現，圍繞福島核處理水排放、終端高空防禦系統（THAAD，薩德）部署等政治敏感議題，許多人察覺到中國正試圖利用南韓境內的卅多個留學生和朝鮮族團體，將南韓社會輿論導向有利於北京的立場。中國官方媒體也配合這種影響力工作，大量製造偏頗和誇大的新聞，其中最具代表性的是，誇大報導反對韓美日安全合作、要求中斷韓美聯合軍演的親在野黨公民團體的示威活動。

今年三月韓日領袖高峰會後，部分公民團體抗議首爾當局透過「第三方賠償」來賠償二次世界大戰時期南韓強制徵用受害者的方針，中國官媒也大肆報導，將這類觀點描述為有如南韓社會的整體氛圍。

報導指出，中國的影響力工程與南韓國內廿至卅歲世代反中情緒高漲交織在一起，正在不斷進化。為改善對中國的負面印象，中國利用親中網紅，透過粉絲建立幾萬至幾十萬人的社群媒體帳號，宣傳中國文化。此外，中國駐韓大使館罕見地從二○二○年起開設「韓中最高層課程」，對南韓意見領袖傳達中國的立場，據此做為營造對中友好輿論的視窗。

設在南韓主要大學的孔子學院，也被視為影響力工作的陣地，表面上似乎是推廣語言等與中國相關的教育課程，實際上是從中國當地派遣教職員進行情報蒐集、監視中國學者和留學生等展開間諜活動。據悉，南韓共有廿四所孔子學院，是亞洲孔子學院最多的國家。大部分大學的孔子學院營運預算仰賴中國提供，因此北京當局可進行深度干預。

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