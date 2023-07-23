首例! 美艦坎培拉號 澳洲雪梨成軍服役

參加「護身軍刀」軍演的美澳兩國軍隊在昆士蘭州的蕭瓦特灣演練使用「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）。（法新社）

2023/07/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍獨立級濱海作戰艦「坎培拉號」（USS Canberra）廿二日在澳洲雪梨成軍服役，為美軍艦艇首次在外國港口服役。同日，美澳兩國兩年一度的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習登場，規模是歷來之最，將有來自十三國、共三萬名人員參加，進行實彈演練和兩棲登陸等活動，藉此加強美澳及其他盟友軍事關係，應對中國不斷擴大的區域影響力。

美軍艦首次在外國港口服役

坎培拉號的艦名承襲自澳洲海軍一艘巡洋艦，該艦在一九四二年支援美軍陸戰隊登陸瓜達卡納島時被擊沉，而由澳洲造船商奧斯塔建造的全新坎培拉號，廿二日在雪梨港的澳洲海軍基地正式加入美國海軍現役艦隊。澳洲國防部長馬勒斯表示，坎培拉號在澳洲設計及建造，又是美軍史上第一次有艦艇在海外舉行服役儀式，這是澳洲人的驕傲。他也提到，美艦在澳洲水域服役，反映「我們對維護基於規則的秩序的共同承諾」。

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美澳「護身軍刀」演習登場

與此同時，美澳「護身軍刀」聯合演習於廿二日至八月四日舉行，將在澳洲各地進行模擬陸戰、空戰和兩棲登陸，預計有加、英、法、德、日、韓、印尼、紐西蘭、斐濟、東加、巴布亞紐幾內亞等多國參與。其中，德國是首次參與，共派出二一○名傘兵和陸戰隊員。菲律賓、新加坡和泰國則是觀察員。日本陸上自衛隊已在澳洲東海岸與澳洲軍隊合作進行「十二式地對艦誘導彈」實彈演練，雙方都認為有助於加強軍隊互信。

美國海軍部長戴杜羅表示，「護身軍刀」向中國傳達一個訊號，即美國正和盟友合作捍衛安全與民主價值觀。此外，馬勒斯補充道，這是自二戰以來，澳美兩國在澳洲舉行的最重要後勤演習，目的是在兩軍及其他十一國軍隊之間建立「肌肉記憶」、舒適度和熟悉度。對於中國間諜船近期在澳洲東北海岸出沒，馬勒斯表示參與該演習多年，似乎總是有一艘中國船艦在觀察情形，「這無所謂」。

澳洲國防部長馬勒斯（左起）、美國海軍部長戴杜羅和澳洲國防工業部長康洛伊22日在雪梨共同出席美澳「護身軍刀」軍演的開幕儀式。（歐新社）

美國海軍獨立級濱海作戰艦「坎培拉號」22日在澳洲雪梨正式服役，凸顯美澳軍事同盟升級。（美聯社）

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