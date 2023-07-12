北約放寬烏入盟條件 暫無時間表

北約峰會十一日在立陶宛首都維爾紐斯揭幕，烏克蘭戰爭將是首要議題。圖為美國總統拜登（左）和北約秘書長史托騰柏格。（美聯社）

2023/07/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）十一日起在立陶宛維爾紐斯展開為期兩天的峰會，烏克蘭加入議題是各方關注焦點。秘書長史托騰柏格表示，烏國將收到「積極而強烈的訊號」。美國白宮也說，將為烏國規劃入盟之路，惟沒有具體「時間表」。烏國總統澤倫斯基則透露，已得知烏國將成北約一員，將努力讓這個過程明快且清楚。

確立北約—烏理事會新合作形式

路透指出，北約卅一個成員國之間的分歧，意味不會直接邀請烏克蘭加入，因為俄國認定這會威脅其國家安全。然而，史托騰柏格表示，基輔當局將獲得更多的軍事援助，加入北約的正式條件也會獲得放寬，同時雙方將確立「北約—烏克蘭理事會」的新合作形式，「我有信心這會是烏克蘭入盟之路的積極、強烈訊號」。

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白宮國家安全顧問蘇利文也表示，這次峰會將釋出有關烏克蘭入盟申請的「積極訊號」，隨著談判代表接近達成最終協議，外交官們對此感到樂觀。北約將為烏克蘭設立「改革路線」，使其最終能夠入盟，但目前沒有確切時間表。不過，由於烏俄戰爭還在持續，蘇利文排除西方支持烏克蘭立即入盟的可能性，因為這會使北約捲入戰爭。

至於是否俄軍還在烏克蘭境內，烏克蘭就不可能獲得北約成員國資格，蘇利文並未把話說死，「我們不會定義戰爭如何結束，從歷史上來看，這個問題會有不同的看待方式」。北約也在討論向烏國提供具體的臨時安全措施，不侷限在為烏軍提供擊退俄軍的援助。拜登和澤倫斯基十二日將當面討論此一問題。美國官員表示，北約內部一個核心團體將在峰會期間就給予烏國長期安全援助措施達成協議，在烏國入盟前同時提供資金和武器，與美國援助以色列軍隊的計畫類似。

俄國官媒「俄新社」（RIA）則引述一位駐維也納俄國資深外交官警告，若烏克蘭戰爭升級，歐洲將首先面臨「災難性後果」。

澤倫斯基在峰會前夕表示，烏克蘭將成為北約一員，「我們還在琢磨字句，亦即確認加入的具體字眼，但我們已得知烏克蘭將加入的事實。我們正努力使取得成員資格的方法盡可能明快、清楚」。他認為，立陶宛峰會必須確認烏克蘭已是北約「事實上」的成員，因為烏國擁有北約的武器及共同的價值觀，「即使有不同立場，但很明顯烏克蘭應加入北約。不是現在就加入，但我們現在需要一個明確訊號。」

澤倫斯基：應確認已是實質成員

澤倫斯基還指出，烏國將在峰會期間舉行一系列雙邊會談，對象包括美國、歐洲各國、加拿大和日本，討論向基輔交付更多武器。日本首相岸田文雄證實將與澤倫斯基會談，為三月以來第三度；同時也將和南韓、澳洲、紐西蘭等北約「亞太四夥伴國」領袖會談。

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