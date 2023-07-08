烏戰500天 美首度批准軍援集束彈

圖為烏軍7日向巴赫姆特的俄軍陣地發動砲擊。（美聯社）

2023/07/08 05:30

〔編譯林雨萱、周虹汶／綜合報導〕烏俄戰爭本週末將滿五百天之際，五角大廈七日宣布新一批價值八億美元的軍援烏克蘭計畫，其中包括一五五公釐榴彈砲用的集束彈藥。烏克蘭對此表示歡迎，但國際非政府組織「人權觀察」與德國都公開反對，因為集束彈藥具有一定程度的啞彈率，可能導致平民死傷。

人權組織與德國都反對 憂導致平民死傷

德國外長貝爾伯克表示，做為「集束彈藥公約」的一一一個締約國之一，德國反對違背公約規定提供集束彈藥。全球超過一二○國禁用集束彈藥，因為其啞彈率很高。集束彈藥會在目標上空引爆，釋放大量微型彈藥，一次炸毀許多目標，但未爆彈恐對盟國軍隊與平民造成威脅，且通常在衝突結束後的幾十年內，仍具有危險性。烏、俄及美國在內的八個北約成員國均未禁用集束彈藥。

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五角大廈廿年前評估，一五五公釐榴彈砲用的M864集束彈藥具有六％啞彈率，意即每一枚榴彈砲內的七十二枚微型彈中，會有四枚無法引爆，散布約四．五個美式足球場大小的範圍內。美國國防部六日表示，美方打算提供烏克蘭的種類將會排除啞彈率高於二．三五％的舊款彈藥。雖然這仍違反國會禁止使用或移轉啞彈率超過一％集束彈藥的法律，但官員透露，拜登政府將援引外國援助法有關基於國家安全利益的規定，來規避國會法律。

烏國總統澤倫斯基的顧問波多利雅科七日表示，集束彈藥特別能震撼士氣低迷的俄軍心理和情緒，對加速反攻具有非常重要的貢獻，「感謝夥伴理解戰爭的嚴酷現實」。烏國官員認為，集束彈藥對堅守戰壕的俄軍十分有殺傷力，可以協助烏軍突破俄軍防線。

美媒爆美俄密談烏國局勢

此外，根據美國國家廣播公司（NBC）六日獨家報導，美國為奠定烏俄止戰談判的基礎，在拜登政府知情下，由一群美國前官員和與俄國當局關係良好的俄國人士，透過不受官方主導的「二軌外交」密談多次，甚至俄國外長拉夫羅夫四月曾親赴紐約與會。知情人士表示，密談目的是試探俄方在止戰上可能存在的磋商、妥協和外交空間。

據報導，四月和拉夫羅夫會面者為智庫「美國外交關係協會」主席哈斯、曾任國防部助理部長的隆恩等前官員；還有至少一名美國官員曾前往俄國。對此，俄國政府斥之「假新聞」。但美國白宮及國務院六日表示，「拜登政府未批准或支持這些討論」，等同間接證實報導。

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