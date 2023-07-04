港府砸錢追殺 通緝8流亡港人

香港警務處國家安全處3日宣布，通緝8名違反「港區國安法」的流亡海外港人，包括目前流亡英國的前香港立法會議員羅冠聰。（路透）

2023/07/04 05:30

控違反國安法 每人懸賞約400萬元

〔編譯林雨萱／綜合報導〕香港警務處國家安全處三日宣布，通緝八名違反「港區國安法」的流亡海外港人，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家，以及要求外國制裁中國和香港等，每人懸賞一百萬港元（約四百萬台幣）。這八人包括被褫奪議席的前立法會議員羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、前職工會聯盟總幹事蒙兆達、前「法政匯思」召集人任建峰，以及袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪。

國安處總警司李桂華聲稱，前述八人犯下嚴重的危害國家安全罪，鼓吹外國制裁或恐嚇香港官員，煽動制裁香港法官或檢控人員，並為外國出謀獻策，打擊香港的金融中心地位。他還否認此舉是「政治作秀」或製造白色恐怖。

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國安處高級警司洪毅表示，前述人員一旦入境，警方將予以拘捕，並有權凍結、限制、沒收及充公其資產，並採取措施切斷其資金鏈；警方也會持續追查他們在香港及海外的聯絡人和資金來源。

羅冠聰在列 許智峯罪名最多

在前述八人中，以香港民主黨前核心成員許智峯的罪名最多，包括煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，同時在海外宣揚「港獨」、「台獨」等。羅冠聰是前香港本土派政黨「香港眾志」創黨主席，他自二○二○年起流亡英國尋求庇護。郭榮鏗是公民黨核心成員，現居加拿大。

袁弓夷是反共商人，二二年參與在加拿大多倫多成立香港議會選舉籌備委員會。郭鳳儀自一二年起就參加反國民教育運動，也參與一九年「反送中」抗爭，目前是美國港人組織「香港民主委員會」（HKDC）執行總監。劉祖迪現居英國，他因為在「反送中」期間提出「攬炒」口號而聞名。

據稱目前人在澳洲的任建峰告訴路透，他的職責是持續公開反制港府的鎮壓行動，反對當前統治曾是亞洲最自由城市的暴政，國安處想要藉此表明，港區國安法具有域外效力，「我想念香港，但就目前情況而言，沒有一位理性的人會回去」。

「香港監察」籲英美澳 保護海外港人

維權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）三日呼籲英、美、澳政府發表聲明，保障前述人員及廣大海外香港社群的安全，敦促理念相同的政府暫停與中國、香港簽訂的引渡條約，並協調行動引進國際刑警組織警報系統，以保護海外民主人士。

與此同時，香港保安局局長鄧炳強在「大公報」三日刊出的專訪中聲稱，「基本法」廿三條立法將涵蓋間諜及網路罪行，港府正審查哪些行為尚未納入香港國安法和現行法令，包括間諜活動和網路方面的缺口。香港特首李家超此前表示，廿三條最慢明年完成立法。

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