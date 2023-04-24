俄傭兵組織插旗非洲 密謀打造反美同盟

華盛頓郵報引述美國外洩機密文件報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」正積極在非洲打造反西方陣營，在至少八個非洲國家取得戰略立足點。圖為西非國家布吉納法索去年二度政變，支持陸軍上尉卓爾（Ibrahim Traore）推翻軍人總統達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）的民眾，在首都瓦加杜古（Ouagadougou）揮舞俄國國旗。（美聯社檔案照）

2023/04/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報廿三日獨家披露，根據日前曝光的美國外洩機密文件，俄羅斯最大僱傭兵組織「瓦格納集團」正日益積極在非洲打造一個反西方國家的「同盟」；美方雖警覺到此一發展，但卻未積極反制，使其在至少八個非洲國家取得戰略立足點。

瓦格納至少在8國獲戰略立足點

報導指出，美國情報與軍事官員曾尋找打擊瓦格納基地與商業陣線網之道，視瓦格納持續在世界各地插旗為其潛在軟肋；外洩機密文件的一份檔案顯示，美國列出近十二個可與盟友協同干預對付瓦格納的選項，但幾乎沒有證據顯示，在瓦格納於非洲開疆闢土六年期間，中央情報局（ＣＩＡ）、五角大廈或其他美國部會曾對其下重手，以致瓦格納如今活耀於十三個非洲國家，並在其中至少八個取得戰略立足點。

請繼續往下閱讀...

外洩機密文件顯示，瓦格納在非洲是一股無法無天的勢力，即使俄羅斯陷入烏克蘭戰爭泥淖，瓦格納仍持續在非洲擴張，因此瓦格納創辦人普里格津可能會進一步鞏固在多個國家的傭兵網，破壞各國斬斷瓦格納提供服務的能力，讓鄰國暴露於瓦格納活動的威脅之下。

利比亞的黎波里智庫「沙迪克研究所」（Sadeq Institute）主任戈馬蒂（Anas El Gomati）說，瓦格納的崛起昭示非洲將掀起新一波威權主義復辟；對憂心民主反彈的非洲獨裁者而言，瓦格納是解決問題的良方，無論是選舉舞弊、類似中非共和國與利比亞南部的血腥打擊叛亂，還是靠綿密的空殼公司網，將礦產資源運出國換成美元，再存回獨裁者的銀行戶頭，瓦格納統統能幫忙搞定。

根據外洩文件的評估，瓦格納過去一年不僅加速在非洲的行動，看似懷抱更大野心與權力；普里格津的做法已從利用安全真空，改為刻意助長動盪。這段描述出現在一張顯示為針對美國參謀首長聯席會議主席密利及其高級顧問所準備的投影片上，還有一個腳註概述普里格津的「侵略性議題」，包括反制美國和法國在布吉納法索、厄利垂亞、幾內亞、馬利與其他國家的影響力的計畫，以及瓦格納藉由為叛軍成立跨境訓練營，支持查德政變陰謀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法