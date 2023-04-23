抗中威脅 美國土安全部宣佈90天衝刺

美國國土安全部長馬約卡斯廿一日在美國外交關係協會宣布，為防範中國在各層面構成的威脅，全部門展開九十天衝刺。圖為他十八日在參議院一場聽證會發表談話。（法新社檔案照）

2023/04/23 05:30

加強篩檢審核機制 揪中非法入境

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國之音報導，美國國土安全部長馬約卡斯廿一日在美國外交關係協會宣布，為防範中國在各層面構成的威脅，全部門展開九十天衝刺，保護關鍵基礎設施免於中國攻擊，並加強篩檢和審核機制，辨認中國非法入境人士。

這是馬約卡斯上任以來首次發表國土安全狀況相關演說。他說明，中國和俄羅斯扭曲以規則為基礎的國際秩序，透過網路攻擊、濫用美國貿易和旅行系統、有損民主制度的假訊息活動，威脅美國本土安全。

請繼續往下閱讀...

中若侵台 將對美本土造成深遠動盪

馬約卡斯指出，中國對美國本土構成特別嚴重的威脅，涉及國土安全部所有任務，北京有損害美國國內外利益的能力和意圖，而且正透過國家權力施展各種手段達到目的，包括在南海日漸咄咄逼人的存在，到用來騷擾和恐嚇異議人士的中國海外警察局；中國入侵台灣會對美國本土造成深遠動盪，屆時美方民用基礎設施將面臨破壞性網路攻擊的風險。

分六項目評估 成立首個AI工作組

為防範中國構成的多方面威脅，馬約卡斯已指示整個部門展開為期九十天的衝刺行動，針對六個項目進行評估，包括保衛關鍵基礎建設、擾亂全球芬太尼供應鏈、防止中國赴美騷擾異議人士、防止中國惡意經濟影響、促進北極和印太地區安全和繁榮，以及與各級政府和私營部門合作，共享中國構成威脅的資訊。

此外，馬約卡斯宣布成立第一個人工智慧（AI）工作組，結合AI技術推動重要國土安全任務，包括提升美國供應鏈的完整性、更有效識別強迫勞動生產的進口貨物、阻止芬太尼毒品流入美國、識別並阻斷全球易製毒化學品流通、拯救兒童性剝削和虐待受害者等。

美國此前敦促七大工業國集團（G7）盟國，一致應對中國經濟脅迫和軍事威脅。對此，中國外交部發言人汪文斌十四日回應，要論經濟脅迫和軍事威脅，美國才是這方面的老手和專家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法