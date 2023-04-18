收錢當共諜 澳洲商人被捕

切爾戈（取自網路）

2023/04/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕長居中國上海的澳洲商人切爾戈（Alexander Csergo，見圖，取自網路）被控違反「反外國干預法」，為中國情報人員蒐集澳洲國家安全相關情資，十四日被捕，成為澳洲相關法令二○一八年上路後，被控違法的第二人。雪梨法院十七日駁回切爾戈的保釋聲請，指他與中國關係密切，恐有潛逃之虞。

法庭文件顯示，五十五歲的切爾戈長居上海廿年，他被控從二○二一年二月迄今，陸續在澳洲新南威爾斯州及上海收受中國國安部兩名情報人員「肯恩」（Ken）及「易夫林」（Evelyn）「裝滿現金的信封」，彙整澳洲的國防、經濟、國安部署等情報，也被要求提供其他國家的情資。

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據稱切爾戈今年返回澳洲時，帶著對方的「點菜清單」，被要求撰寫有關「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）、美日印澳「四方安全對話」（QUAD），及澳洲開採鐵砂、鋰礦等產業的報告。切爾戈還遭到「魯莽干涉外交事務」罪名指控。

澳外長︰台海若戰爭 沒人是贏家

法官巴爾科（Michael Barko）宣讀政府指控文書時表示，切爾戈是老練世故的企業經營者，在上海商界高層看似「人脈廣泛」，中國情報人員似乎是在二○二一年首次與他接觸。檢察官麥克雷思（Connor McCraith）則告訴雪梨法院︰「他這麼做是為了得到放在密封信封中給他的現金。」

依據澳洲反外國干預法，協助外國勢力干涉澳洲主權或國家利益，最高可被判處十五年徒刑。根據警方聲明，切爾戈的罪行涉及澳洲國防與國安情資，此次逮捕行動是與情報部門聯合調查的一環。

切爾戈的律師則稱，本案屬於「公民自由」議題，切爾戈被捕後事業「全垮」，已無意返回中國，並打算針對事業上的損失向澳洲政府求償。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）十七日表示，澳洲正在穩定與中國的關係，但無法恢復與這個最大貿易夥伴十五年前緊密的經濟聯繫。黃英賢在坎培拉「全國新聞俱樂部」發表的演說中強調，印太地區不應被任何一個強權國家把持，並警告一旦台海爆發戰爭，將會是所有人的災難，沒有人會是贏家。

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