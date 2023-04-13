中國爆H3N8死亡首例 尚未人傳人

世界衛生組織（WHO）指出，中國廣東一名五十六歲女性成為罕見於人體的H3N8禽流感類型首起死亡案例，該名女性發病前造訪的傳統市場經採檢驗出A型流感（H3），可能是感染源。圖為中國遼寧省瀋陽市的傳統市場。（法新社檔案照）

2023/04/13 05:30

〔編譯周虹汶、記者楊媛婷／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）十一日發布聲明指出，可感染人體的鳥禽類流行性感冒病毒亞型「H3N8」，出現全球首起死亡病例，為全球第三起確診個案，與前兩例一樣發生在中國，所幸尚無人際傳播跡象。

最新患者為中國國家衛生健康委員會上月廿七日通報的中國第三例，全球前兩例「H3N8」感染者分別為中國去年四、五月通報。世衛指出，該名上月十六日不治的五十六歲廣東省婦女，有多種基礎疾病且有活禽接觸史，住家附近有野鳥出沒，上月三日因嚴重肺炎住院，其二月廿二日發病前曾造訪的傳統市場，驗出禽流感的Ａ型流感病毒H3抗原，但「目前尚不清楚這次感染的確切來源為何，及此病毒與在動物中傳播的其他禽流感Ａ型流感病毒如何關聯」，所幸其密切接觸者均未感染或出現患病症狀。

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二○○二年在北美水鳥身上首度發現的H3N8病毒，全世界動物均可普遍驗出，為鳥類最常見的禽流感病毒亞型之一，也在狗、馬、海豹等哺乳動物間傳播，但家禽或野生鳥類感染後很少、甚至完全不會出現生病跡象，直至去年四月在中國出現人類感染首例。世衛聲明表示，「現有流行病學和病毒學資訊顯示，禽流感病毒H3N8不具備在人類之間持續傳播的能力。因此，目前評估人傳人的可能性低。然而鑑於流感病毒不斷演變的性質，世衛持續強調全球監測的重要性」。

我國地理位置與中國接近，農委會防檢局動物防疫組組長林念農昨表示，H3N8為低病原禽流感，對家禽影響不大，國內禽場目前並未監測到H3N8病毒株，但常於野鳥排遺檢出該病毒株，提醒民眾在野外勿接觸野鳥，若不慎接觸，雙手一定要洗淨。

至於目前全球流行、對禽畜產業造成重大損失的H5N1高病原禽流感，林念農說，該病毒對人類的感染力仍小，但提醒民眾在野外絕對不要接觸野鳥。

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