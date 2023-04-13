美國安局官員示警:中國侵台 衝擊大於烏戰

美國國家安全局（NSA）網路安全主任喬伊斯指出，與俄羅斯侵略烏克蘭對科技企業造成的影響相比，若中國侵略台灣，恐會帶來更混亂的衝擊，企業應該即刻著手規劃因應方案。（取自美國安局官網）

2023/04/13 05:30

中國網路威脅 更甚俄羅斯

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家安全局（NSA）網路安全主任喬伊斯（Rob Joyce）指出，與俄羅斯侵略烏克蘭對科技企業造成的影響相比，若中國侵略台灣，恐會帶來更混亂的衝擊，企業應該即刻著手規劃因應方案。

喬伊斯十日與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）戰略科技計畫主任路易斯（James Lewis）對談，談中國在網路安全領域的威脅。他說，以烏俄戰爭爆發後，企業面臨人員撤離、停止或降低在戰區業務、曝險程度等艱困抉擇的複雜度來說，考量到台灣與全球經濟「更密不可分的程度」，以及中國構成的網路威脅更甚於俄羅斯，若中國侵略台灣，情況會更糟。

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喬伊斯說，「中國的威脅在於能力和資源」，「我們習於中國不高明、簡單粗暴的威脅敘事，沒錯，確實有大量來自中國的簡單粗暴威脅，但是他們也有具備高明工具和專業技術的精英，如果他們能夠以更大規模的方式運用那套精英知識和工具，這是令人擔心的地方」。

重申TikTok是中國特洛伊木馬

他提到被質疑讓中國政府取得國外用戶資料的短影音應用程式TikTok，重申TikTok就像「特洛伊木馬」，為了收集一個或一小部分用戶資料而暴露TikTok，這代價可能不值得，但是「他們收集的所有數據、元數據，都可以追溯到中國能取用的大型伺服器，這就是問題」；他說，像TikTok這樣的中國應用程式，是「敵人有一把上了膛的槍」，「你為什麼要站在那把槍的前面？你給了他們平台和能力來造成傷害。」

防中國在5G取得主導地位

「美國之音」報導，喬伊斯還談到第五代行動通訊技術（5G），指鑑於5G網路技術在大數據、人工智慧和網路安全等方面的角色，美國要防止中國在5G領域取得主導地位，需要做的是凸顯從不同治理中可以預期得到的價值和結果，美國正在採取立法等一系列措施，確保供應鏈安全；他說，過去相信廉價技術，推動了中國的成長，無論是華為或者其他技術，「我們必須轉向並且確保在西方可以生產和交付安全的東西」，有可依靠的安全供應鏈，做出購買安全或使用安全的選擇。

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