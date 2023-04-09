美擬對俄企卡巴斯基開鍘 下一步抖音
修訂網路安全規定
〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國「華爾街日報」七日引述知情人士報導，商務部正在修訂網路安全規定，考慮據此對俄羅斯網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）採取執法行動，一旦確定實施，可能會成為該部門擴大打擊網路威脅的判例，未來還可能用於中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」等北京掌握的科技技術。
美、德等西方國家情報機關長年指控，克里姆林宮將卡巴斯基的軟體當作武器，用來竊密、網路攻擊與監視特定人士。儘管卡巴斯基實驗室矢口否認，但早在美國前總統川普任內，監管機關就下令禁止聯邦政府使用卡巴斯基軟體。去年俄羅斯入侵烏克蘭之後，拜登政府加強對卡巴斯基實驗室防毒軟體的國安調查力道，並曾考慮制裁卡巴斯基實驗室。
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美國商務部一名發言人拒絕評論任何針對公司的具體行動，但表示目前正著手修訂「資訊和通信科技與服務規則」（ICTS），官方可據此對特定應用程式頒布禁令，保護美國網路使用者免於遭受間諜、誤導等威脅。
尚未決定祭執法制裁
知情人士指出，商務部目前尚未決定是否對卡巴斯基祭出執法制裁，但討論結果最終會讓商務部擁有主導權。十八位議員去年八月曾致函商務部長雷蒙多，批評商務部對ICTS的執法不力。民主黨籍聯邦參議員華納與共和黨籍參議員圖恩近期已提案立法，希望賦予商務部在網路安全領域更大的執法權限，同時鞏固相關規則的法律基礎。
全球使用卡巴斯基實驗室研發的防毒軟體等產品人數高達數億。知情人士提到，商務部祭出對卡巴斯基的制裁必須嚴格限縮，僅禁止將該公司產品用在特定用途，例如執行重要基礎建設的計算。他補充，這項舉措牽涉的因素包括，不確定美國網路嵌入該公司產品的程度有多廣，而且若是限制範圍過大，可能會損害其他軟體的功能。