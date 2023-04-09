美擬對俄企卡巴斯基開鍘 下一步抖音

美國華爾街日報報導，商務部正在考慮對俄羅斯網路安全公司卡巴斯基實驗室採取執法行動。圖為卡巴斯基實驗室二○二二年在西班牙全球行動通訊大會設立的攤位。（路透檔案照）

2023/04/09 05:30

修訂網路安全規定

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國「華爾街日報」七日引述知情人士報導，商務部正在修訂網路安全規定，考慮據此對俄羅斯網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）採取執法行動，一旦確定實施，可能會成為該部門擴大打擊網路威脅的判例，未來還可能用於中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」等北京掌握的科技技術。

美、德等西方國家情報機關長年指控，克里姆林宮將卡巴斯基的軟體當作武器，用來竊密、網路攻擊與監視特定人士。儘管卡巴斯基實驗室矢口否認，但早在美國前總統川普任內，監管機關就下令禁止聯邦政府使用卡巴斯基軟體。去年俄羅斯入侵烏克蘭之後，拜登政府加強對卡巴斯基實驗室防毒軟體的國安調查力道，並曾考慮制裁卡巴斯基實驗室。

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美國商務部一名發言人拒絕評論任何針對公司的具體行動，但表示目前正著手修訂「資訊和通信科技與服務規則」（ICTS），官方可據此對特定應用程式頒布禁令，保護美國網路使用者免於遭受間諜、誤導等威脅。

尚未決定祭執法制裁

知情人士指出，商務部目前尚未決定是否對卡巴斯基祭出執法制裁，但討論結果最終會讓商務部擁有主導權。十八位議員去年八月曾致函商務部長雷蒙多，批評商務部對ICTS的執法不力。民主黨籍聯邦參議員華納與共和黨籍參議員圖恩近期已提案立法，希望賦予商務部在網路安全領域更大的執法權限，同時鞏固相關規則的法律基礎。

全球使用卡巴斯基實驗室研發的防毒軟體等產品人數高達數億。知情人士提到，商務部祭出對卡巴斯基的制裁必須嚴格限縮，僅禁止將該公司產品用在特定用途，例如執行重要基礎建設的計算。他補充，這項舉措牽涉的因素包括，不確定美國網路嵌入該公司產品的程度有多廣，而且若是限制範圍過大，可能會損害其他軟體的功能。

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