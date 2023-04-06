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    3筆封口費34罪 川普出庭拒認罪

    美國前總統川普四日在紐約出庭面對歷史性刑事起訴，對封口費案衍生的卅四項偽造商業紀錄重罪指控概不認罪。（法新社）

    美國前總統川普四日在紐約出庭面對歷史性刑事起訴，對封口費案衍生的卅四項偽造商業紀錄重罪指控概不認罪。（法新社）

    2023/04/06 05:30

    痛批民主黨人意圖阻止他重返白宮

    〔編譯張沛元／綜合報導〕因支付封口費鞏固選情遭大陪審團起訴的美國前總統川普，四日在紐約出席傳訊庭，面臨三起封口費案調查衍生的卅四項偽造商業紀錄重罪指控；川普拒絕認罪，稍後並向支持者痛批一切都是民主黨人意圖阻止他重返白宮的陰謀，並罔顧法官警告，痛罵主導辦案的曼哈頓地區聯邦檢察官白艾榮。

    曾兩度遭國會彈劾、遭特別檢察官調查，還有諸多其他官司纏身的川普，神情肅穆地現身曼哈頓下城的刑事法院大樓出席傳訊庭。儘管有支持者在外集結助威，但置身滿座鴉雀無聲法庭內的川普，溫馴聆聽檢方描述他的罪名─偽造紐約商業紀錄以掩蓋一樁破壞二○一六年總統大選公正，與其他違反選舉法之情事的非法陰謀。

    川普從頭到尾沒說幾句話，包括針對自己被控的罪名做出「無罪」抗辯。川普律師稍後表示，川普對遭起訴感到沮喪與不悅，但矢志要勝訴。檢察官白艾榮則說，法律之前人人平等。

    34項偽造商業紀錄 皆涉及封口費

    一如先前預料，川普遭起訴與他在二○一六年總統大選前夕支付十三萬美元封口費給成人片女星「狂暴丹尼絲」有關，當時負責給錢的是川普的前長年律師柯恩，柯恩聲稱一切奉川普之命，目的在於壓下「狂暴丹尼絲」對外爆料她曾與川普發生性關係。川普入主白宮後報銷柯恩代墊的封口費─檢方稱此為詐欺之始︰川普的公司根據聘用合約，將償還柯恩代墊的封口費列為法律支出，但檢方指稱根本沒有此支出，更無此合約。

    川普被控卅四項偽造商業紀錄（falsifying business records）罪名，其中十一項罪名涉及支票，另外十一項罪名涉及柯恩向公司遞交的發票，十二項罪名涉及川普的總帳條目。

    川普四日晚間在佛羅里達州海湖莊園向支持者發表近卅分鐘演說，聲稱被起訴旨在阻撓他回鍋白宮，「這些激進的左派瘋子想利用執法來干預選舉」。川普還說，「我們的國家正在走下坡…我們心愛的國家烏雲罩頂，但我堅信我們會讓美國再次偉大…我犯下的唯一罪行，就是勇敢捍衛我們的國家免受試圖將其摧毀者的傷害」。

    檢方出示川普對案情威脅性貼文

    四日的傳訊還論及川普對案情的評論，檢方當庭出示川普過去數週在社群媒體就案情發表的威脅性貼文。法官莫城雖未因此對川普下達禁言令，但要求律師敦促川普勿發表有鼓勵動亂之虞的貼文。儘管如此，川普在傳訊庭後回到佛州時仍痛批白艾榮、莫城及其家人。

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