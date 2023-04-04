美軍駐菲增4基地 距台最近400公里

美軍駐菲新增4基地地點

2023/04/04 05:30

加強監控共軍在南海及台灣南方海域的行動

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓政府先前同意新增四座基地供美軍使用，三日進一步公布詳細地點，其中兩處位於呂宋島卡加延省，距離台灣最近僅約四百公里，一處在呂宋島伊薩貝拉省，另一處則在靠近南沙群島的巴拉望省。分析指出，美軍在菲國的駐點增加後，可望加強監控中國軍隊在南海及台灣南方海域的行動。

菲國總統府馬拉坎南宮發布聲明指出，菲國依據與美國的「加強國防合作協議」（EDCA），允許在現有五座基地之外，新增四座基地供美軍使用，分別是卡加延省聖安娜的卡米洛．奧西亞斯（Camilo Osias）海軍基地和拉洛機場（Lal-lo Airport）、伊薩貝拉省加穆的梅爾喬．德拉．克魯茲軍營（Camp Melchor Dela Cruz），以及巴拉望省的巴拉巴克島（Balabac Island）。

請繼續往下閱讀...

美軍更易前往南海、蘇祿海、台灣

其中，卡加延省和伊薩貝拉省分別位於北鄰台灣的呂宋島北部與東部，卡米洛．奧西亞斯海軍基地距離台灣僅約四百公里，無人島嶼伊特巴亞特（Itbayat）距台更僅一四九公里；巴拉巴克島則位於菲國最西側，緊鄰南海南端。報導指出，這些新基地讓美軍更容易前往西菲律賓海（即南海）、蘇祿海和台灣。不過，菲國總統府僅低調表示，新基地可提升災難應變及人道救援等行動。

抗衡中國對台行徑 也捍衛菲東海岸

原有五處美軍使用的基地，分別是呂宋島中部的麥格塞塞堡、首都馬尼拉西北方的巴塞空軍基地、巴拉望省的包蒂斯塔空軍基地、中部宿霧省的艾布恩空軍基地，以及南部民答那峨島的倫比亞空軍基地。

二月間，美菲同意在菲國「戰略區域」擴大合作，以抗衡中國對台灣日益獨斷的行徑，以及中國在南海興建基地的行為。菲國總統小馬可仕三月間受訪則表示，供美軍使用的四處新基地將用於「捍衛東部海岸」，而他在與地方政府官員懇談後，原本心懷疑慮的人已表示理解及支持。

美菲將舉行外長防長二加二會談

菲美兩國接下來將在華府舉行外交及國防部長「二加二」會談，目前菲國僅與美國和日本舉行此高層級會談。

另外，美菲年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演也將在本月十一至廿八日舉行，雙方參演部隊多達一萬七六○○人，規模為歷年之最，且不同以往多在基地內演習，僅陸、空軍參與，此次將首度進行海上實彈演練，重點將是海上與海岸防衛，以及增進海域意識。澳洲和日本也將分別調派百名官兵及軍方觀摩人士共襄盛舉，但僅參與規模較小的陸基演習。

菲律賓陸軍和美國太平洋陸軍3月中旬於菲律賓最大軍營麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）展開「堅盾」（Salaknib）聯合演習，這是菲美陸軍首度進行高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）實彈演習。第一階段演習預定4日閉幕。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法